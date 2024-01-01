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01 января 2024, 18:23 | Обновлено 01 января 2024, 18:40
260
0

Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Белорус Никита Корзун стал игроком «Елимая»

01 января 2024, 18:23 | Обновлено 01 января 2024, 18:40
260
0
Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
Facebook. Никита Корзун

Белорусский полузащитник Никита Корзун пополнил ряды казахстанского клуба «Елимай».

28-летний игрок до последнего времени играл за солигорский «Шахтер». Также ранее он выступал за минское и киевское «Динамо», клубы «Аль-Фатех» и «Вильяфранкенсе».

«Елимай» в сезоне-2023 занял первое место в Первой лиге чемпионата Казахстана и вышел в элитный дивизион. В истории клуба это произошло впервые.

Как известно, Никита Корзун в мае прошлого года получил в родной беларуси длительную дисквалификацию.

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Никита Корзун трансферы чемпионат Казахстана по футболу
Источник Facebook
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