Другие новости01 января 2024, 18:23 | Обновлено 01 января 2024, 18:40
260
0
Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
Белорус Никита Корзун стал игроком «Елимая»
01 января 2024, 18:23 | Обновлено 01 января 2024, 18:40
260
0
Белорусский полузащитник Никита Корзун пополнил ряды казахстанского клуба «Елимай».
28-летний игрок до последнего времени играл за солигорский «Шахтер». Также ранее он выступал за минское и киевское «Динамо», клубы «Аль-Фатех» и «Вильяфранкенсе».
«Елимай» в сезоне-2023 занял первое место в Первой лиге чемпионата Казахстана и вышел в элитный дивизион. В истории клуба это произошло впервые.
Как известно, Никита Корзун в мае прошлого года получил в родной беларуси длительную дисквалификацию.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 31 декабря 2023, 23:03 0
Последний матч группового этапа
Футбол | 01 января 2024, 15:32 3
У Александра травма икроножной мышцы
Футбол | 01.01.2024, 11:25
Футбол | 01.01.2024, 17:07
Теннис | 01.01.2024, 01:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хоккей
30.12.2023, 22:56
31.12.2023, 08:59 8
31.12.2023, 06:59 10
31.12.2023, 17:56 93
31.12.2023, 20:27
01.01.2024, 15:30
31.12.2023, 13:01 15