Экс-игрок Динамо Киев получил в родной беларуси длительную дисквалификацию

28-летний полузащитник Никита Корзун, который в последнее время защищает цвета белорусского клуба «Шахтер» из Солигорска, стал участником крупного скандала в футболе беларуси.

Как ранее уже сообщалось, что команда из Солигорска за договорные матчи лишена чемпионского титула в сезоне 2022 года. Также она лишена очков в нынешнем чемпионате и в сезоне-2024.

Понесли наказания и некоторые представители клубов, среди который оказался Корзун. Бывший игрок киевского «Динамо» (2016-2020) дисквалифицирован на один год и получил денежный штраф примерно в 4400 долларов.