Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо Киев получил в родной беларуси длительную дисквалификацию
Другие новости
11 мая 2023, 17:57 | Обновлено 11 мая 2023, 18:07
1510
0

Экс-игрок Динамо Киев получил в родной беларуси длительную дисквалификацию

Проблемы у Никиты Корзуна

11 мая 2023, 17:57 | Обновлено 11 мая 2023, 18:07
1510
0
Экс-игрок Динамо Киев получил в родной беларуси длительную дисквалификацию
Instagram. Никита Корзун

28-летний полузащитник Никита Корзун, который в последнее время защищает цвета белорусского клуба «Шахтер» из Солигорска, стал участником крупного скандала в футболе беларуси.

Как ранее уже сообщалось, что команда из Солигорска за договорные матчи лишена чемпионского титула в сезоне 2022 года. Также она лишена очков в нынешнем чемпионате и в сезоне-2024.

Понесли наказания и некоторые представители клубов, среди который оказался Корзун. Бывший игрок киевского «Динамо» (2016-2020) дисквалифицирован на один год и получил денежный штраф примерно в 4400 долларов.

По теме:
Скандал в Беларуси. Шахтер лишили чемпионства за договорные матчи
Источник: УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Никита Корзун чемпионат Беларуси по футболу Шахтер Солигорск договорные матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
Футбол | 11 мая 2023, 15:54 4
Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Ротаня спровоцировали, он не сдержался»

Ассистент Руслана Ротаня прокомментировал поединок с «Днепром-1» (1:1)

Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Футбол | 10 мая 2023, 23:56 7
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом

«Интер» сделал уверенный шаг к финальному противостоянию Лиги чемпионов

Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Футбол | 11.05.2023, 14:52
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Война | 11.05.2023, 02:23
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейбол | 11.05.2023, 07:00
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 7
Футбол
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
11.05.2023, 12:12 2
Хоккей
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место
09.05.2023, 21:29 8
Футбол
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
11.05.2023, 13:23 18
Футбол
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности