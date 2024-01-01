Артем ДОВБИК: «Благодарен 2023 году за все возможности»
Украинец дал оценку году, который стал историей
Украинский форвард испанского клуба «Жирона» Артем Довбик подвел итоги ушедшего 2023 года.
«Это был год смен. Благодарен ему за все возможности, которые я имел. Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным.
Слава Украине! Героям Слава!» – написал Довбик.
Как известно, Довбик летом 2023 года перешел из «Днепра-1» в «Жирону». В составе каталонской команды в первой части сезона-2023/2024 Артем провел 18 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик не вошел в сборную Ла Лиги по итогам декабря.
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