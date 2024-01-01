Артем ДОВБИК: «Благодарен 2023 году за все возможности»

Украинский форвард испанского клуба «Жирона» Артем Довбик подвел итоги ушедшего 2023 года.

«Это был год смен. Благодарен ему за все возможности, которые я имел. Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным. Слава Украине! Героям Слава!» – написал Довбик.

Как известно, Довбик летом 2023 года перешел из «Днепра-1» в «Жирону». В составе каталонской команды в первой части сезона-2023/2024 Артем провел 18 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик не вошел в сборную Ла Лиги по итогам декабря.