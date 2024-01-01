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Испания
01 января 2024, 17:26 | Обновлено 01 января 2024, 17:34
189
0

Артем ДОВБИК: «Благодарен 2023 году за все возможности»

Украинец дал оценку году, который стал историей

01 января 2024, 17:26 | Обновлено 01 января 2024, 17:34
189
0
Артем ДОВБИК: «Благодарен 2023 году за все возможности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард испанского клуба «Жирона» Артем Довбик подвел итоги ушедшего 2023 года.

«Это был год смен. Благодарен ему за все возможности, которые я имел. Надеюсь, 2024 год будет для меня не менее успешным.

Слава Украине! Героям Слава!» – написал Довбик.

Как известно, Довбик летом 2023 года перешел из «Днепра-1» в «Жирону». В составе каталонской команды в первой части сезона-2023/2024 Артем провел 18 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик не вошел в сборную Ла Лиги по итогам декабря.

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Артем Довбик Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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