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Испания
01 января 2024, 17:07 | Обновлено 01 января 2024, 17:08
1702
2

Без Довбика. Определена сборная Ла Лиги по итогам декабря

Украинский нападающий «Жироны» не попал в символическую команду лучших

01 января 2024, 17:07 | Обновлено 01 января 2024, 17:08
1702
2
Без Довбика. Определена сборная Ла Лиги по итогам декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Авторитетный статистический футбольный портал WhoScored представил свой вариант символической сборной чемпионата Испании по итогам декабря 2023 года.

Среди 11 лучших, к сожалению, не оказалось украинского нападающего клуба «Жирона» Артема Довбика. Он, напомним, в декабрьских матчах своей команды забил 4 гола, поразив поочередно ворота «Барселоны», «Алавеса» и «Бетиса». В настоящий момент украинец, имея в активе 11 голов, занимает 4-е место в реестре бомбардиров Ла Лиги.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании делит 1-2 места с «Реалом». Обе команды имеют по 45 очков, однако у «Жироны» худшие дополнительные показатели.

Ранее агент назвал сумму, за которую «Жирона» готова продать Артема Довбика.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Рафинья Диас Серхио Рамос
Источник WhoScored
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coba777
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Vitaliy Shevchenko
Запасний нападник Жирони увійшов, основний ні. Стуані за грудень 3 голи, 1 асист. Довбик за грудень 4 голи. 
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