Без Довбика. Определена сборная Ла Лиги по итогам декабря

Авторитетный статистический футбольный портал WhoScored представил свой вариант символической сборной чемпионата Испании по итогам декабря 2023 года.

Среди 11 лучших, к сожалению, не оказалось украинского нападающего клуба «Жирона» Артема Довбика. Он, напомним, в декабрьских матчах своей команды забил 4 гола, поразив поочередно ворота «Барселоны», «Алавеса» и «Бетиса». В настоящий момент украинец, имея в активе 11 голов, занимает 4-е место в реестре бомбардиров Ла Лиги.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании делит 1-2 места с «Реалом». Обе команды имеют по 45 очков, однако у «Жироны» худшие дополнительные показатели.

Ранее агент назвал сумму, за которую «Жирона» готова продать Артема Довбика.