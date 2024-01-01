Тренер Сандерленда: «Первый гол за команду – какой момент для Русина»
Майкл Бил оценил действия украинского форварда
Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил прокомментировал победу над «Престоном» в матче 26 тура Чемпионшипа (2:0).
«Расписание просто смешное. Мы увидели это в конце с двумя уставшими командами. Думаю, история игры заключается в том, что нападающий забил за «Сандерленд». Движение от Наза (Назарий Русин – прим.) просто фантастическое.
Второй гол – заслуга всей нашей команды. Молодой голкипер выходит и снимает подачу. Затем делает заброс на 50-60 м в поле на Джека Кларка, а после этого Наз забивает свой первый гол за «Сандерленд». Какой момент для него.
Люди могут упустить из виду то, как тяжело ему было в последние месяцы. Русин приехал без своей семьи, учит новый язык, не забивает до этого момента. Но я думаю, что это великолепный гол для бомбардира, он выбежал перед защитником и забил.
Во втором тайме мы выглядели очень уставшими, это была четвертая игра за 10 дней. Мы не могли держать такой же уровень, поэтому хотели как можно лучше сыграть в первом тайме», – сказал Бил.
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