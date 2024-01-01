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Англия
01 января 2024, 17:35 | Обновлено 01 января 2024, 18:18
1059
0

Тренер Сандерленда: «Первый гол за команду – какой момент для Русина»

Майкл Бил оценил действия украинского форварда

01 января 2024, 17:35 | Обновлено 01 января 2024, 18:18
1059
0
Тренер Сандерленда: «Первый гол за команду – какой момент для Русина»
ФК Сандерленд. Майкл Бил

Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил прокомментировал победу над «Престоном» в матче 26 тура Чемпионшипа (2:0).

«Расписание просто смешное. Мы увидели это в конце с двумя уставшими командами. Думаю, история игры заключается в том, что нападающий забил за «Сандерленд». Движение от Наза (Назарий Русин – прим.) просто фантастическое.

Второй гол – заслуга всей нашей команды. Молодой голкипер выходит и снимает подачу. Затем делает заброс на 50-60 м в поле на Джека Кларка, а после этого Наз забивает свой первый гол за «Сандерленд». Какой момент для него.

Люди могут упустить из виду то, как тяжело ему было в последние месяцы. Русин приехал без своей семьи, учит новый язык, не забивает до этого момента. Но я думаю, что это великолепный гол для бомбардира, он выбежал перед защитником и забил.

Во втором тайме мы выглядели очень уставшими, это была четвертая игра за 10 дней. Мы не могли держать такой же уровень, поэтому хотели как можно лучше сыграть в первом тайме», – сказал Бил.

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Сандерленд Престон Чемпионшип Назарий Русин Майкл Бил
Источник ФК Сандерленд
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