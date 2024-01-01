Украина. Премьер лига01 января 2024, 16:50 | Обновлено 01 января 2024, 16:51
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Контракт на 5 лет! ПСЖ объявил о первом подписании 2024 года
Парижане пополнили ряды перспективным молодым бразильцем Лукасом Бералдо
01 января 2024, 16:50 | Обновлено 01 января 2024, 16:51
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Французский клуб «ПСЖ» объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Бералдо, который до этого играл за «Сан-Паулу».
Сообщается, что молодой талантливый игрок поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 2028 года. За «ПСЖ» Бералдо будет выступать под 35-м игровым номером.
В нынешнем сезоне Лукас Бералдо провел за «Сан-Паулу» 48 игр, забил 1 гол.
Трансферная стоимость новичка «ПСЖ» оценивается в 15 млн евро.
Ранее стало известно, кто покинет «ПСЖ» нынешней зимой.
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