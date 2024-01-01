Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт на 5 лет! ПСЖ объявил о первом подписании 2024 года
Украина. Премьер лига
01 января 2024, 16:50 | Обновлено 01 января 2024, 16:51
506
0

Контракт на 5 лет! ПСЖ объявил о первом подписании 2024 года

Парижане пополнили ряды перспективным молодым бразильцем Лукасом Бералдо

01 января 2024, 16:50 | Обновлено 01 января 2024, 16:51
506
0
Контракт на 5 лет! ПСЖ объявил о первом подписании 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Бералдо

Французский клуб «ПСЖ» объявил о трансфере 20-летнего бразильского защитника Лукаса Бералдо, который до этого играл за «Сан-Паулу».

Сообщается, что молодой талантливый игрок поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 2028 года. За «ПСЖ» Бералдо будет выступать под 35-м игровым номером.

В нынешнем сезоне Лукас Бералдо провел за «Сан-Паулу» 48 игр, забил 1 гол.

Трансферная стоимость новичка «ПСЖ» оценивается в 15 млн евро.

Ранее стало известно, кто покинет «ПСЖ» нынешней зимой.

По теме:
Реал сделает официальное предложение Мбаппе сегодня
Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал хавбека Манчестер Юнайтед
трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 01 января 2024, 11:25 79
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?

Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года

Спортврач назвал характер травмы Зинченко. Известны сроки восстановления
Футбол | 01 января 2024, 15:32 1
Спортврач назвал характер травмы Зинченко. Известны сроки восстановления
Спортврач назвал характер травмы Зинченко. Известны сроки восстановления

У Александра травма икроножной мышцы

Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Футбол | 01.01.2024, 11:07
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Футбол | 01.01.2024, 15:25
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Хоккей | 01.01.2024, 00:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2024, 15:30
Хоккей
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
31.12.2023, 08:59 8
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
31.12.2023, 15:44
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем