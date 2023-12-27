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  4. В ПСЖ определились, кто покинет клуб нынешней зимой
Франция
27 декабря 2023, 12:49 |
324
0

В ПСЖ определились, кто покинет клуб нынешней зимой

Защитник Кюрзава и форвард Экитике не являются основными игроками в парижском клубе

27 декабря 2023, 12:49 |
324
0
В ПСЖ определились, кто покинет клуб нынешней зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Левен Кюрзава

Французский ПСЖ намерен расстаться в зимнее трансферное окно с двумя футболистами.

Как сообщает Le Parisien, клуб покинут защитник Левен Курзава и форвард Уго Экитике. Оба футболиста давно потеряли место в основном составе парижан, проведя в нынешнем сезоне каждый всего по 8 минут.

Отметим, что Кюрзава выступал за ПСЖ с 2015 года. В общей сложности защитник отыграл за парижан 154 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 23 голевые передачи. Что касается Экитике, то с лета 2022-го на счету нападающего 4 гола и столько же результативных передач в 33 матчах за клуб.

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Левен Кюрзава Уго Экитике ПСЖ трансферы Лиги 1
Источник Le Parisien
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