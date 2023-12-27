В ПСЖ определились, кто покинет клуб нынешней зимой

Французский ПСЖ намерен расстаться в зимнее трансферное окно с двумя футболистами.

Как сообщает Le Parisien, клуб покинут защитник Левен Курзава и форвард Уго Экитике. Оба футболиста давно потеряли место в основном составе парижан, проведя в нынешнем сезоне каждый всего по 8 минут.

Отметим, что Кюрзава выступал за ПСЖ с 2015 года. В общей сложности защитник отыграл за парижан 154 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 23 голевые передачи. Что касается Экитике, то с лета 2022-го на счету нападающего 4 гола и столько же результативных передач в 33 матчах за клуб.