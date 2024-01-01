Известен соперник Сачко по первому матчу в основе турнира в Гонконге

Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) стал участником основной сетки турнира АТР 250 в Гонконге.

Он, напомним, в финале квалификации обыграл в двух сетах шестого сеяного француза Теренса Атмане и завоевал путевку в основу.

В первом круге основной сетки турнира Сачко померится силами с Марком-Андреа Хюслером (№194 АТР) из Швейцарии, который также пробился в основу через сито отбора.

Встреча Сачко с Хюслером состоится 2 января, ориентировочное время начала – в 9:30 по киевскому времени.