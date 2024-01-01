ATP01 января 2024, 16:32 | Обновлено 01 января 2024, 17:39
216
0
Известен соперник Сачко по первому матчу в основе турнира в Гонконге
Украинец стал победителем квалификации
01 января 2024, 16:32 | Обновлено 01 января 2024, 17:39
216
0
Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) стал участником основной сетки турнира АТР 250 в Гонконге.
Он, напомним, в финале квалификации обыграл в двух сетах шестого сеяного француза Теренса Атмане и завоевал путевку в основу.
В первом круге основной сетки турнира Сачко померится силами с Марком-Андреа Хюслером (№194 АТР) из Швейцарии, который также пробился в основу через сито отбора.
Встреча Сачко с Хюслером состоится 2 января, ориентировочное время начала – в 9:30 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 января 2024, 15:09 12
Даяна в третий раз подряд уступила Дарье Сэвилл
Теннис | 01 января 2024, 13:45 0
Морган Риддл нашла способ популяризировать теннис в социальных сетях
Хоккей | 01.01.2024, 00:10
Хоккей | 01.01.2024, 15:30
Футбол | 01.01.2024, 11:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хоккей
31.12.2023, 17:56 93
31.12.2023, 15:25 12
30.12.2023, 20:05 4
31.12.2023, 20:27
31.12.2023, 06:59 10
31.12.2023, 08:59 8