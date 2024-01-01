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ATP
01 января 2024, 16:32 | Обновлено 01 января 2024, 17:39
216
0

Известен соперник Сачко по первому матчу в основе турнира в Гонконге

Украинец стал победителем квалификации

01 января 2024, 16:32 | Обновлено 01 января 2024, 17:39
216
0
Известен соперник Сачко по первому матчу в основе турнира в Гонконге
ITF. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) стал участником основной сетки турнира АТР 250 в Гонконге.

Он, напомним, в финале квалификации обыграл в двух сетах шестого сеяного француза Теренса Атмане и завоевал путевку в основу.

В первом круге основной сетки турнира Сачко померится силами с Марком-Андреа Хюслером (№194 АТР) из Швейцарии, который также пробился в основу через сито отбора.

Встреча Сачко с Хюслером состоится 2 января, ориентировочное время начала – в 9:30 по киевскому времени.

По теме:
Гонконг. Сачко пробился в основную сетку
Виталий Сачко – Теренс Атмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинец Сачко пробился в финал квалификации в Гонконге
Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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