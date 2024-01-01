ATP01 января 2024, 10:55 |
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Гонконг. Сачко пробился в основную сетку
Украинец обыграл Теренса Атмане
01 января 2024, 10:55 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко сумел пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в Гонконге. Во втором круге квалификации он в двух сетах обыграл шестого сеяного француза Теренса Атмане.
Матч продолжался 1 час и 29 минут. Судьба второго сета решалась на тай-брейке.
Гонконг. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Теренс Атмане (Франция, 6) – 7:6 (4), 6:1
Ранее в полуфинале квалификации Сачко обыграл венгра Жомбора Пироша.
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