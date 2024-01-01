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ATP
01 января 2024, 10:55 |
194
0

Гонконг. Сачко пробился в основную сетку

Украинец обыграл Теренса Атмане

01 января 2024, 10:55 |
194
0
Гонконг. Сачко пробился в основную сетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко сумел пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в Гонконге. Во втором круге квалификации он в двух сетах обыграл шестого сеяного француза Теренса Атмане.

Матч продолжался 1 час и 29 минут. Судьба второго сета решалась на тай-брейке.

Гонконг. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Теренс Атмане (Франция, 6) – 7:6 (4), 6:1

Ранее в полуфинале квалификации Сачко обыграл венгра Жомбора Пироша.

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Виталий Сачко Теренс Атмане
Источник Sport.ua
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