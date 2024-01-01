Гонконг. Сачко пробился в основную сетку

Украинский теннисист Виталий Сачко сумел пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в Гонконге. Во втором круге квалификации он в двух сетах обыграл шестого сеяного француза Теренса Атмане.

Матч продолжался 1 час и 29 минут. Судьба второго сета решалась на тай-брейке.

Гонконг. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Теренс Атмане (Франция, 6) – 7:6 (4), 6:1

Ранее в полуфинале квалификации Сачко обыграл венгра Жомбора Пироша.