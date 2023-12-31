Украинец Сачко пробился в финал квалификации в Гонконге

Лучший теннисист Украины Виталий Сачко (169-й в рейтинге АТР) пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гонконге.

Наш соотечественник встречался на корте с 4-м «сеяным» квалификации венгром Жомбором Пирошем (№127 АТР) и одержал победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

В решающем поединке за выход в основную сетку турнира с общим призовым фондом более 660 тысяч долларов украинец встретится с №6 «посева» квалификации французом Теренсом Атмане (№144 АТР).