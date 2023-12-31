ATP31 декабря 2023, 12:00 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:26
158
1
Украинец Сачко пробился в финал квалификации в Гонконге
Наш соотечественник выбил из борьбы четвертого «сеяного»
31 декабря 2023, 12:00 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:26
158
1
Лучший теннисист Украины Виталий Сачко (169-й в рейтинге АТР) пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гонконге.
Наш соотечественник встречался на корте с 4-м «сеяным» квалификации венгром Жомбором Пирошем (№127 АТР) и одержал победу в двух сетах – 6:3, 6:2.
В решающем поединке за выход в основную сетку турнира с общим призовым фондом более 660 тысяч долларов украинец встретится с №6 «посева» квалификации французом Теренсом Атмане (№144 АТР).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 декабря 2023, 11:59 1
Даяна сыграет против Дарьи Сэвилл
Футбол | 31 декабря 2023, 07:59 5
Луиш Каштру выиграл 52 поединка с саудовским «Аль-Насром» и бразильским «Ботафого»
Футбол | 31.12.2023, 06:59
Футбол | 30.12.2023, 14:50
Футбол | 30.12.2023, 17:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Отлично, молодец
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.12.2023, 18:20 19
30.12.2023, 10:53 26
30.12.2023, 06:20 3
29.12.2023, 20:47
30.12.2023, 22:56
29.12.2023, 19:01 11
29.12.2023, 22:30 4