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ATP
31 декабря 2023, 12:00 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:26
158
1

Украинец Сачко пробился в финал квалификации в Гонконге

Наш соотечественник выбил из борьбы четвертого «сеяного»

31 декабря 2023, 12:00 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:26
158
1
Украинец Сачко пробился в финал квалификации в Гонконге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Лучший теннисист Украины Виталий Сачко (169-й в рейтинге АТР) пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гонконге.

Наш соотечественник встречался на корте с 4-м «сеяным» квалификации венгром Жомбором Пирошем (№127 АТР) и одержал победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

В решающем поединке за выход в основную сетку турнира с общим призовым фондом более 660 тысяч долларов украинец встретится с №6 «посева» квалификации французом Теренсом Атмане (№144 АТР).

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Виталий Сачко Жомбор Пирош
Источник Sport.ua
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naverland
Отлично, молодец 
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