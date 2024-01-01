Друг-журналист Роналду: «Игроки Арсенала не готовы выиграть АПЛ»

Британский журналист Пирс Морган, который не только является известным болельщиком лондонского «Арсенала», а и имеет дружеские отношения с португальцем Криштиану Роналду, заявил, что «конониры» не могут в нынешнем сезоне выиграть чемпион в Английской Премьер-лиге. К такому выводу Морган пришел после поражения «Арсенала» от «Фулхэма» (1:2) в 20-м туре сезона.

«Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Вы не можете проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» в течение нескольких недель и рассчитывать на победу в премьер-лиге. Все закончится до того, как наступит 2024 год. К сожалению, именно менталитет игроков дал понять, что они не готовы выиграть чемпионат», – заявил Морган.

«Арсенал» после поражения от «дачников» в таблице АПЛ занимает 4-е место, имея 40 очков. «Канониры» проигрывают 2 очка «Ливерпулю», который идет первым.