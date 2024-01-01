WTA01 января 2024, 14:50 | Обновлено 01 января 2024, 15:00
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Снигур узнала первую соперницу в основе турнира в Канберре
Дарья сразится с третьей сеяной
01 января 2024, 14:50 | Обновлено 01 января 2024, 15:00
342
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) пробилась в основу на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия), обыграв Симону Вальтерт из Швейцарии (№171 WTA).
В основной сетке украинка сразится против третьей сеяной Осеан Доден из Франции (№94 WTA).
Это будет вторая встреча теннисисток. В январе прошлого года Снигур уступила Доден в полуфинале турнира ITF W60 в Андрезье-Бутеон.
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