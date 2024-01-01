Травма Зинченко, неудачные матчи Забарного и Миколенко

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Ярмолюк не усилил игру

«Брентфорд» в гостях уступил «Кристал Пэлас» - 1:3.

«Пчелы» повели в счете на старте поединка, но дальше забивали только хозяева.



Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Егор Ярмолюк вышел на замену на 80-й минуте игры. За прошедшее время украинский полузащитник не смог себя проявить. За 15 минут Егор трижды потерял мяч и проиграл оба своих единоборства. Очень трудно было войти в игру, когда судьба матча была решена. Ярмолюк пытался рисковать, но ничего толкового из этого не вышло. Усилить игру украинскому легионеру не удалось.

«Брентфорд» проиграл 5-й матч подряд. «Пчелы» занимают 16-е место в турнирной таблице. До зоны вылета – 4 очка.

Неудачная игра Забарного

«Борнмут» проиграл в Лондоне «Тоттенхэму» - 1:3.

«Шпоры» забили быстрый гол, а после перерыва провели еще два мяча. «Борнмут» спасся от разгрома в конце игры.



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный провел на поле полный поединок. «Вишни» пропустили быстрый гол, поэтому вынуждены были открываться. С высокой линией защиты Илья Забарный чувствовал себя не слишком комфортно. Во втором тайме Сон Хын Мин вывел Ришарлисона на ворота. Забарный был отыгран пасом корейца. Но бразилец не смог поразить ворота. Затем Илья проиграл силовое единоборство Ришарлисону в середине поля, что привело к выходу на ворота Сон Хын Мина. Кроме того, украинский защитник вместе с партнером по защите Маркосом Сенеси не смогли удержать Ришарлисона, оказавшегося напротив ворот. На этот раз бразилец не простил и фактически закрыл игру.

Забарный не может занести себе в актив игру в Лондоне. В моментах с двумя голами есть его ошибки.

«Борнмут» с 25-ю очками находится на 12-м месте.

Миколенко не смог закрыть свой фланг

«Эвертон» в гостях разгромно проиграл «Вулверхэмптону» - 0:3.

«Волки» забили в середине первого тайма, а после перерыва довели дело до разгрома.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Виталий Миколенко отыграл полный матч. Не очень хороший поединок для украинского защитника. Макс Килман забил первый гол «Вулвз» после подачи с фланга Миколенко. Матеус Кунья производил фланговый прострел абсолютно без преград и сопротивления. Второй гол тоже пришел с левого фланга. Пабло Сарабия принял мяч на фланге. Начал смещаться в центр и «выдернул» на себя Миколенко, после чего разрезал защиту «ирисок» передачей. Кунье осталось только переправить мяч в пустые ворота после прострела Хван Хи Чхана. Только в случае с третьим забитым мячом атака не была с левого фланга.

В атакующих действиях Миколенко особо ничем не отличился. В защите сыграл откровенно слабо. С его позиции пришли две результативные атаки. Хотя прямой вины украинского защитника в пропущенных мячах нет.

«Эвертон» занимает 17-е место в АПЛ. До зоны вылета – одно очко.

Невидимка Малиновский

«Дженоа» отобрал очки у лидера Серии А «Интера» - 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в конце первого тайма. Во второй половине «Интер» не смог дожать «грифонов».



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте встречи, когда счет уже был ничейным. Тренер «Дженоа» Альберто Джилардино хотел усилить середину поля опытным игроком.

За проведенные более получаса украинский полузащитник никак не проявил себя на поле. Малиновский растворился в тактических противостояниях в середине поля. Возможно, Руслан не был таким ярким и не имел каких-то интересных моментов, но «Интер» не смог доминировать под конец матча. Игра была с обоюдными моментами. Со своей задачей удержать счет украинский футболист справился.

«Дженоа» на 12-й позиции с 20-ю очками. До зоны вылета – 6 очков.

Пассивность Коваленко

«Эмполи» не смог дома одолеть «Кальяри» – 0:0.

У каждой команды были свои моменты, но никто забить не смог. Хозяева не реализовали пенальти.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Виктор Коваленко вышел в старте и отыграл 84 минуты. Украинский полузащитник выполнял много беговой работы, предлагал себя партнерам, но эффективности действий от Коваленко не было. Наиболее памятный эпизод с участием украинского легионера в первом тайме – столкновение в середине поля с соперником. После чего обоим оказывали медицинскую помощь за пределами поля. Во второй половине игры Виктор был совершенно незаметен. Редко касался мяча.

Статистические порталы признали Коваленко одним из самых худших игроков в составе гостей.

«Эмполи» находится на предпоследнем месте. До спасительной 17-й позиции – одно очко.

Травма Зинченко

«Арсенал» проиграл лондонское дерби «Фулхэму» - 1:2. Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы.

«Челси» удержал победу в гостях над «Лутоном» – 3:2. Михаил Мудрик просидел весь матч на скамейке запасных.