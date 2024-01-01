Пропустит несколько недель. Защитник Барселоны перенесет операцию

«Барселона» официально сообщила о том, что фланговый защитник команды Маркос Алонсо в ближайшее время перенесет операцию на пояснице. Из-за нее 33-летний испанец, по прогнозам врачей, пропустит несколько недель.

Из-за болей в пояснице Алонсо не играл еще с конца ноября. Суммарно в нынешнем сезоне защитник принял участие всего в семи матчах за «Барселону» во всех турнирах и провел на поле суммарно лишь 299 минут.

Контракт Алонсо с «Барселоной» действует до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.