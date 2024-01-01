Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустит несколько недель. Защитник Барселоны перенесет операцию
Испания
01 января 2024, 13:30 |
133
0

Пропустит несколько недель. Защитник Барселоны перенесет операцию

У Маркоса Алонсо проблемы с поясницей

01 января 2024, 13:30 |
133
0
Пропустит несколько недель. Защитник Барселоны перенесет операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

«Барселона» официально сообщила о том, что фланговый защитник команды Маркос Алонсо в ближайшее время перенесет операцию на пояснице. Из-за нее 33-летний испанец, по прогнозам врачей, пропустит несколько недель.

Из-за болей в пояснице Алонсо не играл еще с конца ноября. Суммарно в нынешнем сезоне защитник принял участие всего в семи матчах за «Барселону» во всех турнирах и провел на поле суммарно лишь 299 минут.

Контракт Алонсо с «Барселоной» действует до лета 2024 года с опцией продления еще на один год.

По теме:
Артета прокомментировал травму Зинченко
Ювентус – третий клуб в топ-5 чемпионатов с 20+ сухими матчами
Все не так просто. Восстановление Алабы затянется
Барселона Маркос Алонсо травма травма спины операция
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
Футбол | 01 января 2024, 12:15 3
В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец

Будущий президент УАФ формирует свою команду

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 01 января 2024, 11:25 79
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?

Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года

Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Хоккей | 31.12.2023, 23:03
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста перешел в аренду в Шапекоэнсе
Футбол | 01.01.2024, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста перешел в аренду в Шапекоэнсе
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста перешел в аренду в Шапекоэнсе
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Хоккей | 31.12.2023, 15:44
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 12
Футбол
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20
Биатлон
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем