ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником

Клуб Ла Лиги «Барселона» объявил о том, что левый защитник команды Маркос Алонсо продлил контракт до лета 2024 года. Клаусула в договоре игрока составляет 50 миллионов евро.

32-летний Алонсо перебрался в каталонскую команду минувшей осенью в качестве свободного агента.

Успел провести 19 матчей, забил 2 гола и выиграл с командой Суперкубок Испании.