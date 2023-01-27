Испания27 января 2023, 17:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником
Маркос Алонсо получил новый контракт
27 января 2023, 17:49 |
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Клуб Ла Лиги «Барселона» объявил о том, что левый защитник команды Маркос Алонсо продлил контракт до лета 2024 года. Клаусула в договоре игрока составляет 50 миллионов евро.
32-летний Алонсо перебрался в каталонскую команду минувшей осенью в качестве свободного агента.
Успел провести 19 матчей, забил 2 гола и выиграл с командой Суперкубок Испании.
+ Marcos! 💙❤️ pic.twitter.com/yApk9jrKBz— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 27, 2023
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