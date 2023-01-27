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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником
Испания
27 января 2023, 17:49 |
558
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником

Маркос Алонсо получил новый контракт

27 января 2023, 17:49 |
558
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником
ФК Барселона

Клуб Ла Лиги «Барселона» объявил о том, что левый защитник команды Маркос Алонсо продлил контракт до лета 2024 года. Клаусула в договоре игрока составляет 50 миллионов евро.

32-летний Алонсо перебрался в каталонскую команду минувшей осенью в качестве свободного агента.

Успел провести 19 матчей, забил 2 гола и выиграл с командой Суперкубок Испании.

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Источник ФК Барселона
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