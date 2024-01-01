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WTA
01 января 2024, 13:20 | Обновлено 01 января 2024, 13:23
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0

Ига СВЁНТЕК: «Очень рада, что Осака вернулась»

Польская теннисистка – о возвращении в тур бывших лидеров тура

01 января 2024, 13:20 | Обновлено 01 января 2024, 13:23
170
0
Ига СВЁНТЕК: «Очень рада, что Осака вернулась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала возвращение в тур бывших первых ракеток мира Наоми Осаки, Анжелик Кербер и Каролин Возняцки.

– С вашей точки зрения, как человека, который был на вершине тура, пока их не было, как вы смотрите на то, что известные игроки возвращаются? Как это может повлиять на тур?
– Я не играла много матчей против Возняцки. Я сыграла только один раз в Торонто. Я была новичком. Я была сосредоточена только на том, чтобы уметь бить через сетку, не считая каких-то тактических приемов и прочего. Я имею в виду, что она почти полячка, так что мы ее немного знаем. Ага Радваньска провела с Каро много напряженных матчей. Я знаю ее игру благодаря тренеру.

С Наоми мы, конечно, играли пару раз. Я очень рада, что она вернулась. Я слышала, что она хорошо себя чувствует вне корта, что очень приятно слышать. Будет здорово увидеть ее и немного наверстать упущенное. Я хочу сказать, что ее теннис всегда был великолепен. У нее было много взлетов и падений, но когда она играла отлично, выиграть у нее было сложно. Она выиграла впервые за два года. Просто потрясающе. Она показала, что это возможно.

Энджи Кербер, она тоже почти полька. У нас была возможность поговорить о ее работе. Приятно, что она возвращается. Приятно, что в туре есть знакомые лица, некоторые люди, которые действительно хороши, – сказала Свёнтек.

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Ига Свёнтек Наоми Осака Анжелик Кербер Каролин Возняцки
Источник ASAP text
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