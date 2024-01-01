Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Нумеа. Марченко проиграл Гаске в первом раунде
ATP
01 января 2024, 12:58 |
149
0

Нумеа. Марченко проиграл Гаске в первом раунде

Украинец прекратил борьбу на челленджере в Новой Каледонии

01 января 2024, 12:58 |
149
0
Нумеа. Марченко проиграл Гаске в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прекратил борьбу на челленджере в Нумев (Новая Каледония) в первом же раунде. Он в двух сетах проиграл первому номеру посева, именитому французу Ришару Гаске.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Судьба первого сета решалась на тай-брейке.

1/16 финала

Ришар Гаске (Франция, 1) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (5), 6:2

Ранее Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира АТР в Гонконге.

По теме:
Илья Марченко – Ришар Гаске. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, на каких турнирах Сачко и Марченко начнут сезон
24 интриги нового теннисного сезона
Ришар Гаске Илья Марченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Теннис | 01 января 2024, 01:27 3
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой

Петра Квитова беременна

Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Хоккей | 31 декабря 2023, 20:27 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B

Последний матч группы

Окленд. Цуренко стартовала с победы
Теннис | 01.01.2024, 09:20
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Костюк начала выступление на турнире в Брисбене победой над Богдан
Теннис | 31.12.2023, 09:19
Костюк начала выступление на турнире в Брисбене победой над Богдан
Костюк начала выступление на турнире в Брисбене победой над Богдан
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Футбол | 31.12.2023, 13:01
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11 1
Футбол
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
31.12.2023, 08:59 8
Футбол
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20
Биатлон
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
31.12.2023, 07:20 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
31.12.2023, 15:44
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем