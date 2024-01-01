Нумеа. Марченко проиграл Гаске в первом раунде

Украинский теннисист Илья Марченко прекратил борьбу на челленджере в Нумев (Новая Каледония) в первом же раунде. Он в двух сетах проиграл первому номеру посева, именитому французу Ришару Гаске.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Судьба первого сета решалась на тай-брейке.

1/16 финала

Ришар Гаске (Франция, 1) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (5), 6:2

Ранее Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира АТР в Гонконге.