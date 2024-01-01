ATP01 января 2024, 12:58 |
149
0
Нумеа. Марченко проиграл Гаске в первом раунде
Украинец прекратил борьбу на челленджере в Новой Каледонии
01 января 2024, 12:58 |
149
0
Украинский теннисист Илья Марченко прекратил борьбу на челленджере в Нумев (Новая Каледония) в первом же раунде. Он в двух сетах проиграл первому номеру посева, именитому французу Ришару Гаске.
Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Судьба первого сета решалась на тай-брейке.
1/16 финала
Ришар Гаске (Франция, 1) – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (5), 6:2
Ранее Виталий Сачко пробился в основную сетку турнира АТР в Гонконге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 января 2024, 01:27 3
Петра Квитова беременна
Хоккей | 31 декабря 2023, 20:27 0
Последний матч группы
Теннис | 01.01.2024, 09:20
Теннис | 31.12.2023, 09:19
Футбол | 31.12.2023, 13:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2023, 13:11 1
31.12.2023, 08:59 8
31.12.2023, 15:25 12
30.12.2023, 18:20 20
31.12.2023, 11:20
30.12.2023, 20:05 4
31.12.2023, 07:20 2
Хоккей