Среди зимних новичков Карпат может не оказаться легионеров

Как стало известно Sport.ua, лидер «чемпионской» группы Первой лиги, «Карпаты», проявляют осторожность в переговорах с потенциальными новичками-легионерами.

По информации нашего источника, львовский клуб не хочет понести такие ощутимые финансовые потери, как донецкий «Шахтер», иностранцы которого из-за военного положения в Украине отказались от выступлений в Премьер-лиге.

Вот почему все идет к тому, что в своей селекционной работе «Карпаты» сосредоточатся на усилении футболистами с украинским паспортом.

Пока что «Карпаты» возглавляют турнирную таблицу в «чемпионской» группе Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее в тренерский штаб «Карпат» вошел Владимир Езерский.