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Украина. Первая лига
01 января 2024, 12:35 | Обновлено 01 января 2024, 13:12
632
1

Среди зимних новичков Карпат может не оказаться легионеров

Львовяне не хотят повторять опыт «Шахтера»

01 января 2024, 12:35 | Обновлено 01 января 2024, 13:12
632
1
Среди зимних новичков Карпат может не оказаться легионеров
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, лидер «чемпионской» группы Первой лиги, «Карпаты», проявляют осторожность в переговорах с потенциальными новичками-легионерами.

По информации нашего источника, львовский клуб не хочет понести такие ощутимые финансовые потери, как донецкий «Шахтер», иностранцы которого из-за военного положения в Украине отказались от выступлений в Премьер-лиге.

Вот почему все идет к тому, что в своей селекционной работе «Карпаты» сосредоточатся на усилении футболистами с украинским паспортом.

Пока что «Карпаты» возглавляют турнирную таблицу в «чемпионской» группе Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее в тренерский штаб «Карпат» вошел Владимир Езерский.

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Карпаты Львов Первая лига Украины трансферы инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Yulian Beshley
цей інсайд підходить до всіх клубів в Україні під час війни 
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