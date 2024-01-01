В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец

Как стало известно Sport.ua, на должность одного из первых вице-президентов УАФ будет претендовать Александр Шевченко – глава Львовской ассоциации футбола.

По информации нашего источника, еще один претендент – известный бизнесмен.

Напомним, что мы уже сообщали, что единственный кандидат на пост президента УАФ, Андрей Шевченко, начнет определяться со своими помощниками 10 января, когда должен приехать в Киев.

Внеочередной Конгресс УАФ, где будет избран Андрей Шевченко главой украинского футбола, состоится 25 января.