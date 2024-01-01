Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
Украина. Премьер лига
01 января 2024, 12:15 |
611
2

В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец

Будущий президент УАФ формирует свою команду

01 января 2024, 12:15 |
611
2
В команду Андрея Шевченко в УАФ может войти его однофамилец
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, на должность одного из первых вице-президентов УАФ будет претендовать Александр Шевченко – глава Львовской ассоциации футбола.

По информации нашего источника, еще один претендент – известный бизнесмен.

Напомним, что мы уже сообщали, что единственный кандидат на пост президента УАФ, Андрей Шевченко, начнет определяться со своими помощниками 10 января, когда должен приехать в Киев.

Внеочередной Конгресс УАФ, где будет избран Андрей Шевченко главой украинского футбола, состоится 25 января.

По теме:
Среди зимних новичков Карпат может не оказаться легионеров
Буковина разорвала контракты с шестью игроками
Нападающий ЛНЗ может продолжить карьеру в Узбекистане
Александр Шевченко Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»
Футбол | 31 декабря 2023, 19:55 3
Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»
Журналист: «Фейеноорд не должен был отпускать Пушича»

В Нидерландах уверены, что роттердамский клуб допустил кадровую ошибку

Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Футбол | 01 января 2024, 11:07 1
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист

Бразильский форвард будет выступать в японской Джей-лиге

Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Теннис | 01.01.2024, 01:27
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко
Футбол | 31.12.2023, 12:00
Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко
Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Футбол | 31.12.2023, 13:01
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир
... "где будет избран " .. Очень интересные выборы , больше похожие на какой- то сходняк..
Ответить
+1
Yulian Beshley
Відомий бізнесмен це чим я плахою бізнесмен?)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
30.12.2023, 22:56
Хоккей
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 12
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
31.12.2023, 23:07 5
Хоккей
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
30.12.2023, 21:50 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
31.12.2023, 15:44
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем