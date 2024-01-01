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Украина. Первая лига
01 января 2024, 11:51 |
649
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста перешел в аренду в Шапекоэнсе

Маилтон продолжит выступать на родине

01 января 2024, 11:51 |
649
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста перешел в аренду в Шапекоэнсе
chapecoense.com

25-летний правый защитник «Металлиста» Маилтон 2024 год отыграет в Бразилии за «Шапекоэнсе», который выступает в тамошней Серии В.

«Шапекоэнсе» арендовал футболиста у харьковского клуба до 30 ноября.

Ранее Маилтон уже выступал за эту команду и также на правах аренды. Это было во второй половине 2022 года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Минувший год Маилтон также на условиях аренды отыграл за «Понте Прету» - 28 матчей, 3 гола и 2 ассиста в бразильской Серии В.

Контракт Маилтона с «Металлистом» продолжает действововать до 30 июня 2026 года.

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Маилтон Шапекоэнсе Металлист Харьков трансферы
Источник ФК Шапекоэнсе
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