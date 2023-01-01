ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста продолжит карьеру в Понте Прете

24-летний правый фулбек «Металлиста» Маилтон, который вторую половину минувшего года на правах аренды отыграл в «Шапекоэнсе», продолжит выступления в Бразилии.

О заключении арендного соглашения по Маилтону объявила «Понте Прета», которая выступает в бразильской Серии В.

В «Понте Прете» защитник проведет весь 2023 год.

Напомним, «Металлист» летом 2021 года арендовал Маилтона у «Атлетико Минейро», а впоследствии выкупил контракт бразильца. За харьковскую команду фулбек успел провести 6 матчей, но после начала войны предпочел покинуть Украину.