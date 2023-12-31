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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 19:35 |
169
0

Нападающий ЛНЗ может продолжить карьеру в Узбекистане

Дулуб уже не рассчитывает на футболиста

31 декабря 2023, 19:35 |
169
0
Нападающий ЛНЗ может продолжить карьеру в Узбекистане
ФК ЛНЗ. Назарий Ныч

Как стало известно Sport.ua, на нападающего Назария Ныча, у которого действующий контракт с ЛНЗ, черкащане больше не рассчитывают.

По информации нашего источника, Ныч рассматривает варианты с арендой, как в зарубежном клубе («Нефтчи» Фергана), так и в отечественных («Верес», «Минай», «Ингулец«). Конкретика в вопросе, где будет выступать Назарий в весенней части сезона, появится в середине января 2024 года.

Прошлой осенью Назарий Ныч провел в составе ЛНЗ в чемпионате УПЛ четыре поединка.

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инсайд Назарий Ныч ЛНЗ Черкассы трансферы Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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