Украина. Премьер лига31 декабря 2023, 19:35 |
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Нападающий ЛНЗ может продолжить карьеру в Узбекистане
Дулуб уже не рассчитывает на футболиста
31 декабря 2023, 19:35 |
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Как стало известно Sport.ua, на нападающего Назария Ныча, у которого действующий контракт с ЛНЗ, черкащане больше не рассчитывают.
По информации нашего источника, Ныч рассматривает варианты с арендой, как в зарубежном клубе («Нефтчи» Фергана), так и в отечественных («Верес», «Минай», «Ингулец«). Конкретика в вопросе, где будет выступать Назарий в весенней части сезона, появится в середине января 2024 года.
Прошлой осенью Назарий Ныч провел в составе ЛНЗ в чемпионате УПЛ четыре поединка.
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