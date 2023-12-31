Нападающий ЛНЗ может продолжить карьеру в Узбекистане

Как стало известно Sport.ua, на нападающего Назария Ныча, у которого действующий контракт с ЛНЗ, черкащане больше не рассчитывают.

По информации нашего источника, Ныч рассматривает варианты с арендой, как в зарубежном клубе («Нефтчи» Фергана), так и в отечественных («Верес», «Минай», «Ингулец«). Конкретика в вопросе, где будет выступать Назарий в весенней части сезона, появится в середине января 2024 года.

Прошлой осенью Назарий Ныч провел в составе ЛНЗ в чемпионате УПЛ четыре поединка.