Назарий Ныч останется в ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, нападающий черкасчан Назарий Ныч, которого собирались отдать в аренду, продолжит выступать за «ЛНЗ».

В текущем сезоне Ныч защищал цвета «ЛНЗ» в четырех календарных поединках. По информации нашего источника, пока он готовится с молодежным составом.

Напомним, что контракт футболиста, перешедшего в «ЛНЗ» с ФК «Львов», будет действовать до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что «ЛНЗ» объявил о начале продаж благотворительных билетов на матч с киевским «Динамо», который состоится 24 сентября.