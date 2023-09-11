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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 13:03 |
117
0

Назарий Ныч останется в ЛНЗ

Форварда не удалось отдать в аренду

11 сентября 2023, 13:03 |
117
0
Назарий Ныч останется в ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Назарий Ныч

Как стало известно Sport.ua, нападающий черкасчан Назарий Ныч, которого собирались отдать в аренду, продолжит выступать за «ЛНЗ».

В текущем сезоне Ныч защищал цвета «ЛНЗ» в четырех календарных поединках. По информации нашего источника, пока он готовится с молодежным составом.

Напомним, что контракт футболиста, перешедшего в «ЛНЗ» с ФК «Львов», будет действовать до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что «ЛНЗ» объявил о начале продаж благотворительных билетов на матч с киевским «Динамо», который состоится 24 сентября.

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Назарий Ныч ЛНЗ Черкассы инсайд аренда игрока
Источник Sport.ua
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