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Украина. Первая лига
31 декабря 2023, 19:27 | Обновлено 31 декабря 2023, 19:31
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0

Экс-защитник Миная может продолжить карьеру в Буковине

Клуб хочет усилиться опытными игроками

31 декабря 2023, 19:27 | Обновлено 31 декабря 2023, 19:31
150
0
Экс-защитник Миная может продолжить карьеру в Буковине
ФК Минай. Игорь Солдат

Как стало известно Sport.ua, «Буковина», которая весной будет выступать в группе «Выбывание» Первой лиги, активизировалась на трансферном рынке.

По информации нашего источника, клубное руководство провело переговоры с группой игроков с опытом выступлений в УПЛ и Первом дивизионе. В частности, с защитником Игорем Солдатом, который прошлой осенью защищал цвета «Миная». Кто из новичков узаконит свои отношения с «Буковиной», определится в первой половине января 2024 года.

А в конце января черновицкие футболисты вернутся из отпуска.

Один из этапов подготовки запланировано провести на базе «Камелот» вблизи Ужгорода. Там подопечные Андрея Мельничука проведут первые спарринги в новом году.

Пока в активе «Буковины» 21 очко и она занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» подпишет вингера «Миная».

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Минай инсайд Первая лига Украины трансферы Игорь Солдат
Источник Sport.ua
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