Ринат АХМЕТОВ: Чемпионство Шахтера в 2023 году было самым сложным и ценным

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в рамках поздравления с Новым годом отметил 2023 год, в котором команда сумела стать чемпионом Украины в условиях войны.

«Для «Шахтера» 2023 стал годом борьбы и побед. Клуб и команда боролись не только с соперниками на футбольном поле, но и с вызовами, которые бросает нам война. И я благодарен всем – тренерам, футболистам, административному и медицинскому персоналу команды, менеджменту и сотрудникам клуба – за то, что не опустили руки и вместе преодолевали сложности и держали высокий европейский уровень во всем: в игре, в результатах, в организации всех процессов.

Благодаря этому «Шахтер» победил в чемпионате Украины и завоевал 14-й титул в своей истории. Это чемпионство, наверное, самое тяжелое и ценное для нашего клуба. Но главное, что команда собственной игрой дарила яркие эмоции миллионам украинцев, ведь такие моменты счастья жизненно необходимы каждому из нас.

Уверен, что 2024 принесет нам новые победы! И пусть, прежде всего, это будет наша большая общая победа – победа в войне и возвращение мира на украинскую землю. Я верю, что мы непременно победим, что Украина будет свободной и независимой, сильной и преуспевающей страной!

А «Шахтер», как всегда, будет ставить себе самые высокие цели – прославлять Украину своими успехами на европейской арене, дарить болельщикам хорошую игру и новые трофеи. Знаю, что команда будет делать все возможное, чтобы украинцы могли ею гордиться», – сказал Ахметов.