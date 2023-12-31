Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Цыганков, Довбик, Мудрик. Все голы сборной Украины в 2023 году
Чемпионат Европы
31 декабря 2023, 16:18 |
178
1

ВИДЕО. Цыганков, Довбик, Мудрик. Все голы сборной Украины в 2023 году

В 2023-м национальная команда провела девять матчей

31 декабря 2023, 16:18 |
178
1
ВИДЕО. Цыганков, Довбик, Мудрик. Все голы сборной Украины в 2023 году
УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовало видеоролик со всеми голами сборной Украины в 2023 году.

В уходящем году главная сборная Украины провела девять матчей, из которых лишь один был товарищеским на уровне национальных команд. Спаррингом с немцами в июне 2023-го начал свою работу Сергей Ребров (весной обязанности главного тренера временно исполнял Руслан Ротань), встреча завершилась вничью (3:3).

В следующем году Украина снова попробует силы в плей-офф. Сначала наша сборная проведет матч с Боснией (21 марта в гостях у Зеницы), а затем 26 марта триумфатор нашей пары на своем поле сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия за право выступать на Евро.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом

По теме:
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Тоттенхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Виктор Цыганков Артем Довбик Ефим Конопля Георгий Судаков Илья Забарный видео Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»
Футбол | 31 декабря 2023, 15:22 9
РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»
РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»

Португалец хочет продолжать играть на Ближнем Востоке

Ринат АХМЕТОВ: Чемпионство Шахтера в 2023 году было самым сложным и ценным
Футбол | 31 декабря 2023, 16:29 2
Ринат АХМЕТОВ: Чемпионство Шахтера в 2023 году было самым сложным и ценным
Ринат АХМЕТОВ: Чемпионство Шахтера в 2023 году было самым сложным и ценным

Президент клуба отметил достижения в этом году

Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Футбол | 30.12.2023, 21:35
Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Хоккей | 30.12.2023, 22:56
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Футбол | 30.12.2023, 20:34
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
coba777
Дякую. Трохи позитиву в теперішній ситуації
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
29.12.2023, 18:26
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
30.12.2023, 17:10 77
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем