ВИДЕО. Цыганков, Довбик, Мудрик. Все голы сборной Украины в 2023 году

Украинская ассоциация футбола опубликовало видеоролик со всеми голами сборной Украины в 2023 году.

В уходящем году главная сборная Украины провела девять матчей, из которых лишь один был товарищеским на уровне национальных команд. Спаррингом с немцами в июне 2023-го начал свою работу Сергей Ребров (весной обязанности главного тренера временно исполнял Руслан Ротань), встреча завершилась вничью (3:3).

В следующем году Украина снова попробует силы в плей-офф. Сначала наша сборная проведет матч с Боснией (21 марта в гостях у Зеницы), а затем 26 марта триумфатор нашей пары на своем поле сыграет с победителем дуэли Израиль – Исландия за право выступать на Евро.

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