Игроки национальной и молодежной сборных Украины по футболу поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.

В поздравлении приняли участие защитник «Арсенала» Александр Зинченко, вингер «Челси» Михаил Мудрик, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, нападающий «Жироны» Артем Довбик, полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков, вратарь «Динамо» Руслан Нещерет и полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

Украинские спортсмены пожелали фанатам набраться сил, вдохновения и, самое важное, победy в 2024 году.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом