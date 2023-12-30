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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 12:57 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:28
474
0

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом

В поздравлении приняли участие Зинченко, Мудрик, Миколенко, Судаков, Довбик и другие

30 декабря 2023, 12:57 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:28
474
0
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки национальной и молодежной сборных Украины по футболу поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.

В поздравлении приняли участие защитник «Арсенала» Александр Зинченко, вингер «Челси» Михаил Мудрик, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, нападающий «Жироны» Артем Довбик, полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков, вратарь «Динамо» Руслан Нещерет и полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

Украинские спортсмены пожелали фанатам набраться сил, вдохновения и, самое важное, победy в 2024 году.

ВИДЕО. Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом

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Михаил Мудрик Александр Зинченко Владимир Бражко Егор Ярмолюк Руслан Нещерет Виталий Миколенко Георгий Судаков Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 видео Новый год
Источник Украинская ассоциация футбола
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