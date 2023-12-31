WTA31 декабря 2023, 16:00 |
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ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
Даяна пожелала своим подписчикам любви и мира
31 декабря 2023, 16:00 |
3550
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поздравила подписчиков своего инстаграма с наступлением 2024 года.
«Я желаю всем хорошего Нового года! Любви и мира», – написала украинка.
Отметим, что Ястремская сейчас выступает на соревнованиях в Брисбене, где новый год наступает в 16:00 по киевскому времени 31 декабря.
Даяна уже выиграла два матча квалификации и 1 января стартует в основной сетке поединком против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл.
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Комментарии 5
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Краля
Теж була в "Мутаборі"20 грудня?
По ній одразу видно як вона за Україну переживає🤦♂️
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