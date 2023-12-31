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  4. ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
WTA
31 декабря 2023, 16:00 |
3550
5

ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом

Даяна пожелала своим подписчикам любви и мира

31 декабря 2023, 16:00 |
3550
5
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поздравила подписчиков своего инстаграма с наступлением 2024 года.

«Я желаю всем хорошего Нового года! Любви и мира», – написала украинка.

Отметим, что Ястремская сейчас выступает на соревнованиях в Брисбене, где новый год наступает в 16:00 по киевскому времени 31 декабря.

Даяна уже выиграла два матча квалификации и 1 января стартует в основной сетке поединком против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл.

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Даяна Ястремская WTA Брисбен Новый год фото lifestyle
Источник Instagram
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BAD👣BOY
Краля
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0
Володимир Семигайло
Теж була в "Мутаборі"20 грудня?
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0
Евгений Кожушко
По ній одразу видно як вона за Україну переживає🤦‍♂️
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-1
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
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-3
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