ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поздравила подписчиков своего инстаграма с наступлением 2024 года.

«Я желаю всем хорошего Нового года! Любви и мира», – написала украинка.

Отметим, что Ястремская сейчас выступает на соревнованиях в Брисбене, где новый год наступает в 16:00 по киевскому времени 31 декабря.

Даяна уже выиграла два матча квалификации и 1 января стартует в основной сетке поединком против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл.