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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 13:01 | Обновлено 31 декабря 2023, 13:02
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1

Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас

Экс-футболист признался, что вообще не употребляет спиртные напитки

31 декабря 2023, 13:01 | Обновлено 31 декабря 2023, 13:02
1050
1
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Instagram. Артем Милевский

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский во время благотворительного стрима откровенно рассказал, какое у него сейчас отношение к алкоголю.

«Сейчас я не пью. Не нравится мне состояние на утро, оно просто ужасное. И вам желаю сохранять свое здоровье, это очень важно. Никогда не можешь знать, что случится из-за алкоголя.

За какую сумму я соглашусь выпить? Это бесполезно спрашивать. Я сейчас не пью. Чувствую себя отлично. Хотя, приезжайте, обсудим, если захотите. Но меня сейчас не тянет вообще, я очень рад этому. Доволен своим состоянием», – пообщался бывший футболист со своими подписчиками.

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Артем Милевский алкоголь Динамо Киев сборная Украины по футболу
Источник Twitch
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Уся стрічка новин про алкаша Мілю
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