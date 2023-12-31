Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский во время благотворительного стрима откровенно рассказал, какое у него сейчас отношение к алкоголю.

«Сейчас я не пью. Не нравится мне состояние на утро, оно просто ужасное. И вам желаю сохранять свое здоровье, это очень важно. Никогда не можешь знать, что случится из-за алкоголя.

За какую сумму я соглашусь выпить? Это бесполезно спрашивать. Я сейчас не пью. Чувствую себя отлично. Хотя, приезжайте, обсудим, если захотите. Но меня сейчас не тянет вообще, я очень рад этому. Доволен своим состоянием», – пообщался бывший футболист со своими подписчиками.