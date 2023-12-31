Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – третий клуб в топ-5 чемпионатов с 20+ сухими матчами
Италия
31 декабря 2023, 12:40 |
207
0

Ювентус – третий клуб в топ-5 чемпионатов с 20+ сухими матчами

Туринцы минимально обыграли Рому в последнем матче уходящего года

31 декабря 2023, 12:40 |
207
0
Ювентус – третий клуб в топ-5 чемпионатов с 20+ сухими матчами

Минимально обыграв «Рому» в матче 18-го тура Серии А, туринский «Ювентус» одержал 12-ю победу в чемпионате страны именно со счетом 1:0, что на четыре больше, чем у ближайшего конкурента по данному показателю.

Также туринцы являются лишь одной из трех команд в топ-пятерке европейских чемпионатов, которые за уходящий год провели более 20 матчей без пропущенных мячей (у «Барселоны» таких 22, у «Интера» – 21).

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая на два очка от лидирующего «Интера».

По теме:
Один из худших. Названа оценка Коваленко за матч с Кальяри
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Жозе МОУРИНЬО: «Дело в очках, а результата мы не добились»
Ювентус Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Барселона Интер Милан
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Глобализм против идентичности. Останется ли Атлетик верен своей философии?
Футбол | 31 декабря 2023, 09:45 0
Глобализм против идентичности. Останется ли Атлетик верен своей философии?
Глобализм против идентичности. Останется ли Атлетик верен своей философии?

The Athletic – о разных взглядах на долгосрочное развитие «Атлетика» Бильбао

Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Футбол | 30 декабря 2023, 21:35 88
Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык

Артем уверен, что гражданская позиция важнее

Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова
Футбол | 31.12.2023, 10:04
Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова
Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30.12.2023, 20:05
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Футбол | 30.12.2023, 12:20
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
29.12.2023, 15:48
Хоккей
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 7
Футбол
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
29.12.2023, 20:47
Хоккей
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 11
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
29.12.2023, 18:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем