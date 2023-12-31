Ювентус – третий клуб в топ-5 чемпионатов с 20+ сухими матчами

Минимально обыграв «Рому» в матче 18-го тура Серии А, туринский «Ювентус» одержал 12-ю победу в чемпионате страны именно со счетом 1:0, что на четыре больше, чем у ближайшего конкурента по данному показателю.

Также туринцы являются лишь одной из трех команд в топ-пятерке европейских чемпионатов, которые за уходящий год провели более 20 матчей без пропущенных мячей (у «Барселоны» таких 22, у «Интера» – 21).

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая на два очка от лидирующего «Интера».