ФОТО. Манчестер Юнайтед поздравил сэра Алекса Фергюсона с днем рождения

Английский «Манчестер Юнайтед» поздравил сэра Алекса Фергюсона с 82-м днем рождения.

«Каждый из нас любит сэра Алекса Фергюсона. С днем рождения, сэр Алекс», – написали на своей странице в Instagram «красные дьяволы».

Если на словах получилось трогательное поздравление, то вот результатами «МЮ» порадовать своего многолетнего наставника, под руководством которого 13 раз стал чемпионом Англии, пока не может. Напомним, накануне «красные дьяволы» проиграли на выезде аутсайдеру «Ноттингем Форест» (1:2), это поражение стало для команды из Манчестера уже девятым в нынешнем сезоне. На данный момент манкунианцы занимают в турнирной таблице седьмое место.