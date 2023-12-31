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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед поздравил сэра Алекса Фергюсона с днем рождения
Англия
31 декабря 2023, 12:14 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:25
713
1

ФОТО. Манчестер Юнайтед поздравил сэра Алекса Фергюсона с днем рождения

Легендарному тренеру исполнилось 82 года

31 декабря 2023, 12:14 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:25
713
1
ФОТО. Манчестер Юнайтед поздравил сэра Алекса Фергюсона с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэр Алекс Фергюсон

Английский «Манчестер Юнайтед» поздравил сэра Алекса Фергюсона с 82-м днем рождения.

«Каждый из нас любит сэра Алекса Фергюсона. С днем рождения, сэр Алекс», – написали на своей странице в Instagram «красные дьяволы».

Если на словах получилось трогательное поздравление, то вот результатами «МЮ» порадовать своего многолетнего наставника, под руководством которого 13 раз стал чемпионом Англии, пока не может. Напомним, накануне «красные дьяволы» проиграли на выезде аутсайдеру «Ноттингем Форест» (1:2), это поражение стало для команды из Манчестера уже девятым в нынешнем сезоне. На данный момент манкунианцы занимают в турнирной таблице седьмое место.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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pricolist
МЮ вчора привітав його матчем з Ноттінгемом. 
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