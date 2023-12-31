Донецкий Шахтер в своих социальных сетях обнародовал лучший гол команды в 2023 году.

Сообразительный удар Ярослава Ракицкого в матче Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом» был признан лучшим взятием ворот «горняков» в 2023 году.

Гол Ярослава опередил в голосовании болельщиков донецкой команды удар Александра Зубкова в недавнем матче против ровенского «Вереса».

Ранее Георгий Судаков был назван лучшим игроком «Шахтера» в этом году.

ВИДЕО. Сообразительный удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году