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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 12:32 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:34
1396
5

ВИДЕО. Сообразительный удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году

В донецкой команде вспомнили гол Ярослава в ворота «Фейеноорда»

31 декабря 2023, 12:32 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:34
1396
5
ВИДЕО. Сообразительный удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Донецкий Шахтер в своих социальных сетях обнародовал лучший гол команды в 2023 году.

Сообразительный удар Ярослава Ракицкого в матче Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом» был признан лучшим взятием ворот «горняков» в 2023 году.

Гол Ярослава опередил в голосовании болельщиков донецкой команды удар Александра Зубкова в недавнем матче против ровенского «Вереса».

Ранее Георгий Судаков был назван лучшим игроком «Шахтера» в этом году.

ВИДЕО. Сообразительный удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году

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Ярослав Ракицкий Фейеноорд лучший гол Шахтер Донецк Александр Зубков видео голов и обзор
Источник Instagram
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🔱Avtoigor🔱
Це не найкращій гол, а найкумедніший гол
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+2
Remark
Сепарський, а не кмітливий удар. Чим думає, тим і забив.
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0
Алекс 122
В тысячу раз интереснее какой лучший гол Миная в 2023 году 
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0
Лига конференций без динамо
Как горят дырявые пердаки дырявых ,ну это понятно такой классный гол был забит в еврокубках и в евровесне ,чемпион Украины и в этот раз прошел в евровесну ,а вам неудачникам позорникам  о ней только мечтать  ,какая вам евровесна вы уже и о группе Лке мечтаете
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-2
Лига конференций без динамо
Лучший гол дынамо дырявого ,этот тот гол которого нет ,а мог быть если бы прошли квалификацию Лке 
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-4
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