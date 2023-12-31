ВИДЕО. Сообразительный удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году
В донецкой команде вспомнили гол Ярослава в ворота «Фейеноорда»
Донецкий Шахтер в своих социальных сетях обнародовал лучший гол команды в 2023 году.
Сообразительный удар Ярослава Ракицкого в матче Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом» был признан лучшим взятием ворот «горняков» в 2023 году.
Гол Ярослава опередил в голосовании болельщиков донецкой команды удар Александра Зубкова в недавнем матче против ровенского «Вереса».
Ранее Георгий Судаков был назван лучшим игроком «Шахтера» в этом году.
ВИДЕО. Сообразительный удар Ракицкого признан лучшим голом Шахтера в году
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