Судаков признан лучшим игроком Шахтера по итогам 2023 года
Дончане подвели итоги голосования
Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком «Шахтера» в 2023 году.
Таков итог голосования, которое «горняки» проводили среди клубных болельщиков.
Судаков получил поддержку 58,8% респондентов. Он опередил двух других претендентов – Тараса Степаненко и Даниила Сикана.
Георгий Судаков титула лучшего игрока года в «Шахтере» удостоен впервые в карьер. Ранее болельщики признавали 21-летнего полузащитника лучшим по итогам сезона-2022/2023, а также называли его футболистом месяца в марте, сентябре, октябре и ноябре.
В 2023 году Судаков провел за «Шахтер» 38 официальных матчей (7 голов, 6 ассистов).
🧡 Вибір зроблено! 🔝 Георгій Судаков – найкращий гравець «Шахтаря» у 2023 році за версією вболівальників ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 30, 2023
⚒ Усього в опитуванні взяли участь 15 562 фанати. Судаков набрав 58,8% голосів, випередивши Тараса Степаненка (24%) і Данила Сікана (17,2%).#Shakhtar #Україна #Судаков pic.twitter.com/toomVor3o3
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