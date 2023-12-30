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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 10:45 | Обновлено 30 декабря 2023, 10:54
51
1

Судаков признан лучшим игроком Шахтера по итогам 2023 года

Дончане подвели итоги голосования

30 декабря 2023, 10:45 | Обновлено 30 декабря 2023, 10:54
51
1
Судаков признан лучшим игроком Шахтера по итогам 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком «Шахтера» в 2023 году.

Таков итог голосования, которое «горняки» проводили среди клубных болельщиков.

Судаков получил поддержку 58,8% респондентов. Он опередил двух других претендентов – Тараса Степаненко и Даниила Сикана.

Георгий Судаков титула лучшего игрока года в «Шахтере» удостоен впервые в карьер. Ранее болельщики признавали 21-летнего полузащитника лучшим по итогам сезона-2022/2023, а также называли его футболистом месяца в марте, сентябре, октябре и ноябре.

В 2023 году Судаков провел за «Шахтер» 38 официальных матчей (7 голов, 6 ассистов).

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Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Remark
Неочікувано, я думав Швед буде.
А якщо серйозно, то це звання більш заслуговує Стьопа.
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