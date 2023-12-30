Судаков признан лучшим игроком Шахтера по итогам 2023 года

Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком «Шахтера» в 2023 году.

Таков итог голосования, которое «горняки» проводили среди клубных болельщиков.

Судаков получил поддержку 58,8% респондентов. Он опередил двух других претендентов – Тараса Степаненко и Даниила Сикана.

Георгий Судаков титула лучшего игрока года в «Шахтере» удостоен впервые в карьер. Ранее болельщики признавали 21-летнего полузащитника лучшим по итогам сезона-2022/2023, а также называли его футболистом месяца в марте, сентябре, октябре и ноябре.

В 2023 году Судаков провел за «Шахтер» 38 официальных матчей (7 голов, 6 ассистов).