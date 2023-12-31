Луческу рассказал, что для него важнее титулов в футболе

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу рассказал, чем гордится больше всего в своей карьере и назвал фактор, который для него в футболе видится более важным, чем завоеванные титулы и трофеи.

«Для меня игроки всегда были друзьями. У меня были необыкновенные отношения с футболистами, абсолютно со всеми из них. Это наполняет мою жизнь всем, что им удалось достичь, и тем, что они всегда помнят время, проведенное со мной».

«Умные ребята сразу все понимают. Со мной они вышли на другой уровень. Я им очень помогал в 18-19 лет, когда мальчики более замкнутые, более застенчивые. В каждом из них есть частичка меня как духа, как дара. Самым большим удовлетворением остается все это. Тот факт, что вы смогли их воспитать и научить быть людьми».

«Фернандиньо 37 лет, и он все еще играет. Он не хочет уходить на пенсию. Он капитан команды «Атлетико Паранаэнсе» и играет на исключительном уровне. Но не только он. Все мои до сих пор играют. Луису Адриано 37 лет. Виллиану 36 лет, и он великолепно играет за «Фулхэм». Дуглас Коста тоже. Тайсон – лучший игрок ПАОКа, у Развана [Луческу]. У них был шанс и талант, когда им было 17-18 лет, чтобы понять, что такое профессиональный футбол».

«Для этого нужен определенный уровень подготовки. Школа помогла мне, колледж помог мне, мое любопытство помогло мне во всем. Необходимость изучения некоторых иностранных языков, чтобы ладить с людьми. Я чувствовал, что абсолютно необходимо передать этот образ мышления, поведения и развития своим игрокам».

«Это означает особый альтруизм: когда ты отдаешь много из того, что имеешь. Я больше горжусь отношениями между мной и моими игроками, чем завоеванными титулами. Некоторых детей мы превратили в людей, которые очень долго обеспечивали себя и свои семьи. Для меня самое главное – видеть их счастливыми, когда я с ними разговариваю».

«Приятно видеть, что мир не забывает тебя за то, что ты сделал. Это и Турция, это и Италия... Где вы добились успеха, мир это не забывает. Тем более, что успех, которого вы добились, был для людей там», - заявил Луческу.

Накануне в румынских СМИ появилась информация, что Луческу зовут тренировать низшелиговый румынский «Корвинул».