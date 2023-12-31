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  4. Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова
Испания
31 декабря 2023, 10:04 |
664
2

Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова

Артем считает, что они с Александром смогли бы показывать такой же футбол, как и украинцы в «Жироне»

31 декабря 2023, 10:04 |
664
2
Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский поделился впечатлениями от выступлений украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова в испанской «Жироне».

«Смотрю иногда матчи «Жироны». Они идут очень уверенно, желаю им везения! Рад за Довбика и Цыганкова, если бы мы с Алиевым в свое время перешли в такую команду, то играли бы в такой же футбол, а возможно и в лучший», – сказал Милевский.

Ранее Артем Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в «Динамо».

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Артем Милевский Александр Алиев Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Источник Twitch
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Бил Гейтс
Якщо б не бухали може й краще грали
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+4
Remark
Не факт, щоб навіть і такого рівня досягли. Зараз гадати вже не має сенсу, а є що є - два бухаря, що прогуділи та пропили свій талант. А могли би і справді пошуміти в Європі, в правильному сенсі цього слова.
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