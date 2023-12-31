Милевский сравнил себя и Алиева с дуэтом Довбика и Цыганкова
Артем считает, что они с Александром смогли бы показывать такой же футбол, как и украинцы в «Жироне»
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский поделился впечатлениями от выступлений украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова в испанской «Жироне».
«Смотрю иногда матчи «Жироны». Они идут очень уверенно, желаю им везения! Рад за Довбика и Цыганкова, если бы мы с Алиевым в свое время перешли в такую команду, то играли бы в такой же футбол, а возможно и в лучший», – сказал Милевский.
Ранее Артем Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в «Динамо».
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