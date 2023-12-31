Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин досрочно завершил рождественский отпуск и вернулись на тренировочную базу мадридского клуба, где возобновили тренировки.

Тренировку посетил президент «сливочных» Флорентино Перес, с которым встретился и украинский вратарь. Соответствующим фото Андрей Лунин поделился в своем инстаграме.

Следующий матч «Реал» проведет 3 января 2024 против «Мальорки». Главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти пока не сообщил, кто будет основным вратарем в этом матче.



ФОТО. Руководство Реала поддерживает Лунина. Андрей встретился с Пересом