Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Руководство Реала поддерживает Лунина. Андрей встретился с Пересом
Испания
31 декабря 2023, 08:33 |
606
0

ФОТО. Руководство Реала поддерживает Лунина. Андрей встретился с Пересом

Флорентино Перес посетил тренировки «сливочных»

31 декабря 2023, 08:33 |
606
0
ФОТО. Руководство Реала поддерживает Лунина. Андрей встретился с Пересом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин досрочно завершил рождественский отпуск и вернулись на тренировочную базу мадридского клуба, где возобновили тренировки.

Тренировку посетил президент «сливочных» Флорентино Перес, с которым встретился и украинский вратарь. Соответствующим фото Андрей Лунин поделился в своем инстаграме.

Следующий матч «Реал» проведет 3 января 2024 против «Мальорки». Главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти пока не сообщил, кто будет основным вратарем в этом матче.

ФОТО. Руководство Реала поддерживает Лунина. Андрей встретился с Пересом

По теме:
Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году
Все не так просто. Восстановление Алабы затянется
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я благодарен Реалу»
Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид lifestyle
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица чемпионата Португалии. Кто лидер, что у Трубина и других украинцев?
Футбол | 31 декабря 2023, 08:40 0
Таблица чемпионата Португалии. Кто лидер, что у Трубина и других украинцев?
Таблица чемпионата Португалии. Кто лидер, что у Трубина и других украинцев?

23-30 декабря состоялись матчи 15-го тура

ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30 декабря 2023, 20:05 3
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров

Али Адамс сотворил магию в чемпионате Шотландии

Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Хоккей | 30.12.2023, 22:56
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
Молодежный ЧМ по хоккею. Латвия разгромила Германию, победа Швейцарии
ВИДЕО. Гол Зинченко признали одним из лучших голов Арсенала в 2023 году
Футбол | 30.12.2023, 14:50
ВИДЕО. Гол Зинченко признали одним из лучших голов Арсенала в 2023 году
ВИДЕО. Гол Зинченко признали одним из лучших голов Арсенала в 2023 году
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Футбол | 31.12.2023, 06:59
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
29.12.2023, 14:23 21
Футбол
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
30.12.2023, 10:53 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
29.12.2023, 15:48
Хоккей
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
Барселона нацелилась на лидера Жироны и готова его обменять на 3 игроков
29.12.2023, 18:26
Футбол
На ЧМ-2023 по шахматам в блице 7-й тур был отложен из-за апелляции
На ЧМ-2023 по шахматам в блице 7-й тур был отложен из-за апелляции
29.12.2023, 16:14
Другие виды
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем