Бывший нападающий «Динамо» Киев и сборной Украины по футболу Артем Милевский рассказал, какие европейские команды им интересовались в свое время.

«Не очень люблю разговаривать на эту тему, ведь есть люди, которые скажут, что я снова что-нибудь выдумываю себе. Знаю точно, что были разговоры об итальянской «Фиорентине» и португальской «Порту», – рассказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.