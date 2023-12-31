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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 08:14 |
836
0

Милевский рассказал, какие европейские команды им интересовались

К экс-форварду «Динамо» проявляли интерес «Порту» и «Фиорентина»

31 декабря 2023, 08:14 |
836
0
Милевский рассказал, какие европейские команды им интересовались
Instagram. Артем Милевський

Бывший нападающий «Динамо» Киев и сборной Украины по футболу Артем Милевский рассказал, какие европейские команды им интересовались в свое время.

«Не очень люблю разговаривать на эту тему, ведь есть люди, которые скажут, что я снова что-нибудь выдумываю себе. Знаю точно, что были разговоры об итальянской «Фиорентине» и португальской «Порту», – рассказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Фиорентина Порту Динамо Киев Артем Милевский
Источник Twitch
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