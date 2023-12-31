Милевский рассказал, какие европейские команды им интересовались
К экс-форварду «Динамо» проявляли интерес «Порту» и «Фиорентина»
Бывший нападающий «Динамо» Киев и сборной Украины по футболу Артем Милевский рассказал, какие европейские команды им интересовались в свое время.
«Не очень люблю разговаривать на эту тему, ведь есть люди, которые скажут, что я снова что-нибудь выдумываю себе. Знаю точно, что были разговоры об итальянской «Фиорентине» и португальской «Порту», – рассказал Милевский.
Ранее сообщалось, что Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 31 декабря в 16:00 по Киеву
Болельщики утверждают, что главный тренер допустил роковую ошибку