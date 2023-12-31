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Испания
31 декабря 2023, 05:42 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:45
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0

Все не так просто. Восстановление Алабы затянется

Австрийский защитник имеет серьезное повреждение

31 декабря 2023, 05:42 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:45
20
0
Все не так просто. Восстановление Алабы затянется
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Мадридскому «Реалу» придется надолго позабыть о защитнике Давиде Алабе.

Сообщается, что у него помимо разрыва крестообразной связки также имеется повреждение мениска и хряща.

Для восстановления хряща были сделаны микропроколы, способствующие притоку крови к тканям. По этой причине восстановление Алабы затянется, но так якобы будет лучше для карьеры игрока.

Алаба, напомним, получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). Он был заменен на 35 минуте встречи.

Первоначально предполагалось, что Давид Алаба пропустит весь остаток сезона и не сыграет летом 2024 года на Евро.

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Давид Алаба Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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