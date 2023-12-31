Все не так просто. Восстановление Алабы затянется
Австрийский защитник имеет серьезное повреждение
Мадридскому «Реалу» придется надолго позабыть о защитнике Давиде Алабе.
Сообщается, что у него помимо разрыва крестообразной связки также имеется повреждение мениска и хряща.
Для восстановления хряща были сделаны микропроколы, способствующие притоку крови к тканям. По этой причине восстановление Алабы затянется, но так якобы будет лучше для карьеры игрока.
Алаба, напомним, получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). Он был заменен на 35 минуте встречи.
Первоначально предполагалось, что Давид Алаба пропустит весь остаток сезона и не сыграет летом 2024 года на Евро.
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