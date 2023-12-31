Жозе МОУРИНЬО: «Дело в очках, а результата мы не добились»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал оценку поражению команды от «Ювентуса» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо ожидал, против защитной стены в Турине. Было обидно уйти на перерыв при счете 0:0, поскольку в первом тайме мы действовали более качественно, попали в штангу и создали три или четыре действительно опасных ситуации.

Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой, но дело в очках, а результата мы не добились», – признался Моуриньо.