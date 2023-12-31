Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Дело в очках, а результата мы не добились»
Италия
31 декабря 2023, 03:29 | Обновлено 31 декабря 2023, 03:35
81
0

Жозе МОУРИНЬО: «Дело в очках, а результата мы не добились»

Португалец – о матче «Ромы» с «Ювентусом»

31 декабря 2023, 03:29 | Обновлено 31 декабря 2023, 03:35
81
0
Жозе МОУРИНЬО: «Дело в очках, а результата мы не добились»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал оценку поражению команды от «Ювентуса» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо ожидал, против защитной стены в Турине. Было обидно уйти на перерыв при счете 0:0, поскольку в первом тайме мы действовали более качественно, попали в штангу и создали три или четыре действительно опасных ситуации.

Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой, но дело в очках, а результата мы не добились», – признался Моуриньо.

«Рома» в таблице Серии А занимает 7-е место, имея 28 очков. «Ювентус» идет вторым с 43 пунктами в активе.

По теме:
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы добились важного результата»
Ювентус минимально обыграл Рому, воспользовавшись осечкой Интера
Серия А. Милан минимально обыграл Сассуоло
Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Ювентус Жозе Моуриньо
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федерация волейбола требует отставки президента ЕКВ после его визита в рф
Волейбол | 30 декабря 2023, 20:34 4
Федерация волейбола требует отставки президента ЕКВ после его визита в рф
Федерация волейбола требует отставки президента ЕКВ после его визита в рф

Александар Боричич побывал на празднованиях в москве

«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Футбол | 30 декабря 2023, 20:34 2
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко

Украинский защитник получил хорошую прессу, несмотря на разгромное поражение команды

10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Футбол | 30.12.2023, 10:30
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
Футбол | 31.12.2023, 01:38
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 30.12.2023, 17:10
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 41
Футбол
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
Участники Финала четырех ЛЧ-2023/24 отказываются играть в Армении
29.12.2023, 03:37
Футзал
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
29.12.2023, 07:40 1
Футбол
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
29.12.2023, 14:23 21
Футбол
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
На ЧМ-2023 по шахматам в блице 7-й тур был отложен из-за апелляции
На ЧМ-2023 по шахматам в блице 7-й тур был отложен из-за апелляции
29.12.2023, 16:14
Другие виды
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем