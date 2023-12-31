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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 03:10 | Обновлено 31 декабря 2023, 03:21
87
0

Александр ГОЛОВКО: «Для Шовковского это новая история»

Специалист – о бывшем партнере по «Динамо»

31 декабря 2023, 03:10 | Обновлено 31 декабря 2023, 03:21
87
0
Александр ГОЛОВКО: «Для Шовковского это новая история»
УАФ. Александр Головко

Главный тренер «Диназа» Александр Головко высказался о назначении бывшего партнера по «Динамо» Александра Шовковского на пост главного тренера киевской команды.

– Как вам работа Шовковского в должности главного тренера команды?
– Если команда набирает 3 очка, то это хороший тренер. С Шовковским я не общаюсь и не звоню каждый день, чтобы спросить, как у него дела на работе. Для него это новая история. А поскольку он еще вратарем был, то понимает, что такое ответственность. Он был последним. За ним минные поля, он не должен был ошибаться. А сейчас он главный тренер, и понимает, что это не вопрос для него – стресс и все такое.

Сейчас, как мне кажется, важно доверие президентов и менеджмента. Там должно быть все очень хорошо. А дальше – это творческая работа. Я считаю, что главное в команде – это отношения. Не каждый день будет победа. Когда побед нет, нужно смотреть, кто рядом с тобой. Это главное для тренера – команда, которая с тобой.

Хочу только пожелать ему терпения. Он работает в клубе, где каждый день нужно выкладываться на максимум с ресурсом, который сейчас есть… Это нормально, кризис бывает у всех. С этими ребятами они работают и являются одними из претендентов на золото.

Сейчас чемпионат более-менее среднего уровня, потому что ушли легионеры. Мы работаем на тех ребятах, которые академии ДЮСШ подготовили за эти годы, когда были иностранцы. Сейчас мы смотрим на продукты украинского футбола, подготовленного за 3-4 года до войны, – рассказал Головко.

Ранее Александр Головко обратился к экс-игроку сборной Украины Роману Зозуле, который хотел возглавить УАФ.

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Александр Головко Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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