Ливерпуль и Арсенал готовы схлестнуться за форварда Брайтона
Лидерам АПЛ интересен Жоао Педро
«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют предметный интерес к 22-летнему нападающему клуба «Брайтон» Жоао Педро.
Сообщается, что гранды чемпионата Англии могут предпринять попытки по подписанию бразильского форварда уже в зимнее трансферное окно.
Педро стал игроком «Брайтон» летом 2023 года, перейдя из «Уотфорда» за 34,2 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард провел за «чаек» во всех турнирах 26 матчей, забил 13 голов и сделал два ассиста. Контракт Педро с «Брайтоном» действует до конца июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что «Брайтона» нацелился на 18-летнего воспитанника «Руха».
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