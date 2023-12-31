Ливерпуль и Арсенал готовы схлестнуться за форварда Брайтона

«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют предметный интерес к 22-летнему нападающему клуба «Брайтон» Жоао Педро.

Сообщается, что гранды чемпионата Англии могут предпринять попытки по подписанию бразильского форварда уже в зимнее трансферное окно.

Педро стал игроком «Брайтон» летом 2023 года, перейдя из «Уотфорда» за 34,2 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провел за «чаек» во всех турнирах 26 матчей, забил 13 голов и сделал два ассиста. Контракт Педро с «Брайтоном» действует до конца июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Брайтона» нацелился на 18-летнего воспитанника «Руха».