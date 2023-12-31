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Англия
31 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 31 декабря 2023, 02:47
28
0

Ливерпуль и Арсенал готовы схлестнуться за форварда Брайтона

Лидерам АПЛ интересен Жоао Педро

31 декабря 2023, 02:31 | Обновлено 31 декабря 2023, 02:47
28
0
Ливерпуль и Арсенал готовы схлестнуться за форварда Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют предметный интерес к 22-летнему нападающему клуба «Брайтон» Жоао Педро.

Сообщается, что гранды чемпионата Англии могут предпринять попытки по подписанию бразильского форварда уже в зимнее трансферное окно.

Педро стал игроком «Брайтон» летом 2023 года, перейдя из «Уотфорда» за 34,2 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провел за «чаек» во всех турнирах 26 матчей, забил 13 голов и сделал два ассиста. Контракт Педро с «Брайтоном» действует до конца июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Брайтона» нацелился на 18-летнего воспитанника «Руха».

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Источник Экрем Конур
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