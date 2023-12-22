Плюс украинец в АПЛ? Брайтона нацелился на 18-летнего воспитанника Руха

Скауты английского футбольного клуба «Брайтон», наставником которого является экс-тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, просматривали 18-летнего украинского защитника Максима Стрюкова.

Об этом сообщает Legioners.ua. По информации источника, представители «чаек» следили за игрой украинца на матче юношеской Бундеслиги «Ганновер» – «Ганза».

Стрюков выступает за «Ганновер U-19». В матче против «Ганзы» Максим оформил 2 ассиста. Всего на его счету в текущей кампании 11 игр.

Стрюков перебрался в немецкий клуб летом 2022 года из львовского «Руха», воспитанником которого является и где выступал за команду U-17.

Соглашение Максима с «Ганновером» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Сейчас в АПЛ выступают пятеро украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Михаил Мудрик («Челси»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»).

Ранее сообщалось, что Сергей Панченко из «Руха» может перейти в «Унион», «Ганновер» или «Айнтрахт» Брауншвейг.