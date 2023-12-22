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Англия
22 декабря 2023, 20:17 |
1628
1

Плюс украинец в АПЛ? Брайтона нацелился на 18-летнего воспитанника Руха

Максим Стрюков выступает в юношеской Бундеслиге за «Ганновер»

22 декабря 2023, 20:17 |
1628
1
Плюс украинец в АПЛ? Брайтона нацелился на 18-летнего воспитанника Руха
ФК Ганновер. Максим Стрюков

Скауты английского футбольного клуба «Брайтон», наставником которого является экс-тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, просматривали 18-летнего украинского защитника Максима Стрюкова.

Об этом сообщает Legioners.ua. По информации источника, представители «чаек» следили за игрой украинца на матче юношеской Бундеслиги «Ганновер» – «Ганза».

Стрюков выступает за «Ганновер U-19». В матче против «Ганзы» Максим оформил 2 ассиста. Всего на его счету в текущей кампании 11 игр.

Стрюков перебрался в немецкий клуб летом 2022 года из львовского «Руха», воспитанником которого является и где выступал за команду U-17.

Соглашение Максима с «Ганновером» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Сейчас в АПЛ выступают пятеро украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Михаил Мудрик («Челси»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»).

Ранее сообщалось, что Сергей Панченко из «Руха» может перейти в «Унион», «Ганновер» или «Айнтрахт» Брауншвейг.

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Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины
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Ганновер Ганза Брайтон Роберто Де Дзерби трансферы трансферы АПЛ Рух Львов
Источник Legioners.ua
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fifa2020
Правий захисник - те що нам потрібно... Добре що не лівий))) Ще би Талаверова взяли в АПЛ і був би в нас топ захист)
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