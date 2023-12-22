Украинский нападающий заинтересовал клуб Бундеслиги

Украинский нападающий львовского «Руха» Сергей Панченко заинтересовал берлинский «Унион», выступающий в Бундеслиге. Об этом сообщает издание Legioners.ua.

Также на 18-летнего форварда юношеской команды львовян претендуют «Ганновер» и «Айнтрахт» Брауншвейг из второго дивизиона Германии.

Интересно, что 192-сантиметровый страйкер еще не дебютировал за первую команду «Руха», но довольно неплохо показывает себя в Юношеской лиге УЕФА: 2 гола в 7 матчах. Также на счету Сергея 3 матча за «Рух-2» во Второй лиге Украины, где футболист даже сумел отличиться голевой передачей.

Ранее сообщалось, что другим игроком «Руха», Богданом Слюбиком, интересуется «Вольфсбург», а также «Унион» Берлин.