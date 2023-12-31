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Испания
31 декабря 2023, 01:14 | Обновлено 31 декабря 2023, 01:19
239
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я благодарен Реалу»

Итальянец – о продлении контракта с клубом

31 декабря 2023, 01:14 | Обновлено 31 декабря 2023, 01:19
239
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я благодарен Реалу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обосновал свое решение продлить контракт с клубом. Итальянец, как известно, поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2026 года.

«Я продлил контракт, потому что команда добилась успехов в последние годы и в этом тоже. Клуб видит, что у нас хорошая атмосфера, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками команда не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, но также и игрокам, которые демонстрируют необычайный настрой. «Реал» для меня — прежде всего, семья», – заявил Анчелотти.

Как известно, сейчас «Реал» лидирует в чемпионате Испании, имея 45 очков после 18 туров . Он опережает «Жирону» по дополнительным показателям.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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India Life
Бездонные карманы у Анчелотти. Respect!
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