Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я благодарен Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обосновал свое решение продлить контракт с клубом. Итальянец, как известно, поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2026 года.

«Я продлил контракт, потому что команда добилась успехов в последние годы и в этом тоже. Клуб видит, что у нас хорошая атмосфера, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками команда не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, но также и игрокам, которые демонстрируют необычайный настрой. «Реал» для меня — прежде всего, семья», – заявил Анчелотти.

Как известно, сейчас «Реал» лидирует в чемпионате Испании, имея 45 очков после 18 туров . Он опережает «Жирону» по дополнительным показателям.