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  4. Кто получил 10? Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ
Англия
31 декабря 2023, 00:37 |
434
0

Кто получил 10? Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ

«Пчелы» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:3

31 декабря 2023, 00:37 |
434
0
Кто получил 10? Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».

Украинский защитник гостей Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 80-й минуте вместо Виталия Янельта.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Егора является вторым худшим среди всех игроков, который приняли участие в матче. Ниже оценка только у форварда «пчел» Йоана Висса (5.8).

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе «Кристал Пэлас» Майкл Олисе. WhoScored поставил ему наивысший балл – 10.00.

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Брентфорд – 3:1

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Майкл Олисе Егор Ярмолюк оценки WhoScored Брентфорд Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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