Кто получил 10? Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ

30 декабря состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».

Украинский защитник гостей Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 80-й минуте вместо Виталия Янельта.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Егора является вторым худшим среди всех игроков, который приняли участие в матче. Ниже оценка только у форварда «пчел» Йоана Висса (5.8).

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе «Кристал Пэлас» Майкл Олисе. WhoScored поставил ему наивысший балл – 10.00.

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Брентфорд – 3:1