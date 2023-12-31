Кто получил 10? Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ
«Пчелы» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:3
30 декабря состоялся матч 20-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».
Украинский защитник гостей Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 80-й минуте вместо Виталия Янельта.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Егора является вторым худшим среди всех игроков, который приняли участие в матче. Ниже оценка только у форварда «пчел» Йоана Висса (5.8).
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе «Кристал Пэлас» Майкл Олисе. WhoScored поставил ему наивысший балл – 10.00.
Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Брентфорд – 3:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский страж ворот будет выступать в кубковых матчах
«Красные дьяволы» потерпели поражение от аутсайдера