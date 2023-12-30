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Кристал Пэлас
30.12.2023 17:00 – FT 3 : 1
Брентфорд
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Англия
30 декабря 2023, 19:06 |
93
0

Брентфорд проиграл Кристал Пэлас, Ярмолюк вышел на замену

Украинский легионер появился на поле на 80-й минуте

30 декабря 2023, 19:06 |
93
0
Брентфорд проиграл Кристал Пэлас, Ярмолюк вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» в Лондоне на «Селхерст Парк» разобрался с «Брентфордом».

Украинский легионер гостей Егор Ярмолюк вышел на поле на 80-й минуте вместо Виталия Янельта, но счет после этого не изменился.

«Кристал Пэлас» обошел «Брентфорд» в турнирной таблице АПЛ, команда украинца имеет 19 очков после 19 сыгранных матчей.

Для Ярмолюка это был 11-й матч в АПЛ в сезоне.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Кристал Пэлас» – «Брентфорд» – 3:1
Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) – Льюис-Поттер (2).

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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