Брентфорд проиграл Кристал Пэлас, Ярмолюк вышел на замену

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» в Лондоне на «Селхерст Парк» разобрался с «Брентфордом».

Украинский легионер гостей Егор Ярмолюк вышел на поле на 80-й минуте вместо Виталия Янельта, но счет после этого не изменился.

«Кристал Пэлас» обошел «Брентфорд» в турнирной таблице АПЛ, команда украинца имеет 19 очков после 19 сыгранных матчей.

Для Ярмолюка это был 11-й матч в АПЛ в сезоне.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Кристал Пэлас» – «Брентфорд» – 3:1

Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) – Льюис-Поттер (2).

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