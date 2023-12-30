Брентфорд проиграл Кристал Пэлас, Ярмолюк вышел на замену
Украинский легионер появился на поле на 80-й минуте
Состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» в Лондоне на «Селхерст Парк» разобрался с «Брентфордом».
Украинский легионер гостей Егор Ярмолюк вышел на поле на 80-й минуте вместо Виталия Янельта, но счет после этого не изменился.
«Кристал Пэлас» обошел «Брентфорд» в турнирной таблице АПЛ, команда украинца имеет 19 очков после 19 сыгранных матчей.
Для Ярмолюка это был 11-й матч в АПЛ в сезоне.
Чемпионат Англии. 20-й тур
«Кристал Пэлас» – «Брентфорд» – 3:1
Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) – Льюис-Поттер (2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок донецкого «Металлурга» и дальше будет играть в Милане
Экс-форвард сборной Англии видит задатки в украинском футболисте