Хавбеком Оболони интересуется европейский клуб

Полузащитник «Оболони» Сергей Суханов может покинуть клуб во время январского трансферного окна. 28-летний футболист пользуется спросом на рынке, в том числе и за пределами Украины.

По информации Sport Arena, интерес к Суханову проявляет неназванный клуб из Европы, который является участником еврокубков.

Контракт Суханова с «Оболонью» в ноябре был продлен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 4 гола в 18 матчах за «Оболонь» во всех турнирах.

На зимнюю паузу «Оболонь» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.