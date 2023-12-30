Хавбеком Оболони интересуется европейский клуб
Сергей Суханов может покинуть УПЛ зимой
Полузащитник «Оболони» Сергей Суханов может покинуть клуб во время январского трансферного окна. 28-летний футболист пользуется спросом на рынке, в том числе и за пределами Украины.
По информации Sport Arena, интерес к Суханову проявляет неназванный клуб из Европы, который является участником еврокубков.
Контракт Суханова с «Оболонью» в ноябре был продлен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 4 гола в 18 матчах за «Оболонь» во всех турнирах.
На зимнюю паузу «Оболонь» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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