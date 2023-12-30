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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 20:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 21:27
1042
0

Хавбеком Оболони интересуется европейский клуб

Сергей Суханов может покинуть УПЛ зимой

30 декабря 2023, 20:42 | Обновлено 30 декабря 2023, 21:27
1042
0
Хавбеком Оболони интересуется европейский клуб
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

Полузащитник «Оболони» Сергей Суханов может покинуть клуб во время январского трансферного окна. 28-летний футболист пользуется спросом на рынке, в том числе и за пределами Украины.

По информации Sport Arena, интерес к Суханову проявляет неназванный клуб из Европы, который является участником еврокубков.

Контракт Суханова с «Оболонью» в ноябре был продлен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 4 гола в 18 матчах за «Оболонь» во всех турнирах.

На зимнюю паузу «Оболонь» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Суханов Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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