Кубковый «палач» Динамо продлил контракт с Оболонью

Как стало известно Sport.ua, нападающий Сергей Суханов, предыдущий контракт которого с «Оболонью» истекал 30 ноября, пролонгировал соглашение с киевским клубом. Новый трудовой договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

28-летний Суханов вернулся в «Оболонь» в феврале нынешнего года из «Черноморца» (до этого он играл за киевлян в 2021–22 годах) и вместе с «пивоварами» завоевал путевку в УПЛ.

В текущем сезоне футболист провел 16 официальных матчей и забил 4 мяча (больше, чем кто-либо другой из игроков команды).

Именно гол 55-го номера «Оболони» в ворота Динамо (1:0) выбил бело-синих из Кубка Украины уже на стадии 1/8 финала. Ранее Суханов выступал также за «Нефтяник-Укрнафту», «Полесье» и «Горняк-Спорт».

«Оболонь» после 14 туров УПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В воскресенье, 26 ноября, команда Валерия Иващенко сыграет на выезде с «Александрией». Начало матча – в 15:00.

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