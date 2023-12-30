Украина. Премьер лига30 декабря 2023, 20:20 |
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Рух назвал всех соперников по спаррингам на сборе в Словении
Команда проведет 10 контрольных матчей
30 декабря 2023, 20:20 |
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Львовский «Рух» назвал всех спарринг-соперников по учебно-тренировочным сборам в Словении, где команда будет находиться с 20 января.
«Рух» проведет 10 контрольных матчей пятью блоками по два матча в день.
26 января – против «Домжале» (Словения) и «Сараево» (Босния и Герцеговина)
30 января – против «Штурма» (Австрия) и «Браво» (Словения)
3 февраля – против «Хартберга» (Австрия) и «Копера» (Словения)
10 февраля – против «Леобена» (Австрия) и «Мачвы» (Сербия)
15 февраля – против «Триглава» и «Горицы» (обе – из Словении).
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