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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 20:20 |
148
1

Рух назвал всех соперников по спаррингам на сборе в Словении

Команда проведет 10 контрольных матчей

30 декабря 2023, 20:20 |
148
1
Рух назвал всех соперников по спаррингам на сборе в Словении
ФК Рух

Львовский «Рух» назвал всех спарринг-соперников по учебно-тренировочным сборам в Словении, где команда будет находиться с 20 января.

«Рух» проведет 10 контрольных матчей пятью блоками по два матча в день.

26 января – против «Домжале» (Словения) и «Сараево» (Босния и Герцеговина)

30 января – против «Штурма» (Австрия) и «Браво» (Словения)

3 февраля – против «Хартберга» (Австрия) и «Копера» (Словения)

10 февраля – против «Леобена» (Австрия) и «Мачвы» (Сербия)

15 февраля – против «Триглава» и «Горицы» (обе – из Словении).

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Рух Львов контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Домжале Сараево Штурм Грац Хартберг Копер Горица (Словения)
Источник ФК Рух Львов
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naverland
Есть неплохие соперники
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