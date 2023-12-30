Рух назвал всех соперников по спаррингам на сборе в Словении

Львовский «Рух» назвал всех спарринг-соперников по учебно-тренировочным сборам в Словении, где команда будет находиться с 20 января.

«Рух» проведет 10 контрольных матчей пятью блоками по два матча в день.

26 января – против «Домжале» (Словения) и «Сараево» (Босния и Герцеговина)

30 января – против «Штурма» (Австрия) и «Браво» (Словения)

3 февраля – против «Хартберга» (Австрия) и «Копера» (Словения)

10 февраля – против «Леобена» (Австрия) и «Мачвы» (Сербия)

15 февраля – против «Триглава» и «Горицы» (обе – из Словении).