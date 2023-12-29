Рух сыграет со словенскими, австрийскими и боснийскими командами

Как стало известно Sport.ua, свой первый контрольный поединок в 2024 году львовский «Рух» проведет 26 января со словенским клубом «Домжале».

По информации нашего источника, на сборе в Словении львовяне также планируют сыграть с ведущими австрийскими командами «Штурм» и «Хартберг», местным «Копером» и боснийским «Сараево». Еще три спарринг-партнера уточняются.

Футболисты «Руха» вернутся во Львов 16 февраля и после дня отдыха начнут подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ – с «Полесьем», который состоится 24 февраля.

Пока в активе подопечных Виталия Пономарева 26 очков и они занимают шестое место.