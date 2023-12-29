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Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 13:44 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:47
111
0

Рух сыграет со словенскими, австрийскими и боснийскими командами

Львовский клуб определился со спаррингами

29 декабря 2023, 13:44 | Обновлено 29 декабря 2023, 13:47
111
0
Рух сыграет со словенскими, австрийскими и боснийскими командами
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, свой первый контрольный поединок в 2024 году львовский «Рух» проведет 26 января со словенским клубом «Домжале».

По информации нашего источника, на сборе в Словении львовяне также планируют сыграть с ведущими австрийскими командами «Штурм» и «Хартберг», местным «Копером» и боснийским «Сараево». Еще три спарринг-партнера уточняются.

Футболисты «Руха» вернутся во Львов 16 февраля и после дня отдыха начнут подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ – с «Полесьем», который состоится 24 февраля.

Пока в активе подопечных Виталия Пономарева 26 очков и они занимают шестое место.

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Домжале Штурм Грац Хартберг Копер Сараево Полесье Житомир Виталий Пономарев инсайд
Источник Sport.ua
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